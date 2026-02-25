Les États-Unis fixent leurs conditions au Soudan du Sud pour maintenir leur soutien

Les États-Unis ont clarifié leurs priorités vis-à-vis du Soudan du Sud, avertissant que le maintien de leur soutien dépendra d’actions immédiates et concrètes de la part du gouvernement de transition. Washington estime que les autorités sud-soudanaises ont, à plusieurs reprises, manqué à leurs engagements envers la communauté internationale et à leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre population.



Dans cette déclaration, les États-Unis appellent en premier lieu à des mesures urgentes pour préserver la paix et prévenir un retour à la guerre civile. Ils exigent une reprise immédiate d’un dialogue crédible entre les parties signataires de l’accord de paix de 2018. Washington juge incohérente toute affirmation de dialogue alors que le premier vice-président Riek Machar, chef du deuxième plus grand parti signataire, est placé en détention et poursuivi en justice.



Les autorités américaines insistent également sur la nécessité d’une gestion transparente et responsable des finances publiques. Selon elles, les revenus nationaux doivent être prioritairement affectés aux salaires des fonctionnaires, aux services de santé et d’éducation, à l’aide humanitaire et aux infrastructures.



L’aide d’urgence financée par les contribuables américains ne saurait, précisent-elles, se substituer à une bonne gouvernance. Autre exigence formulée : mettre fin aux abus, détournements et exploitations liés à l’aide étrangère américaine, commis selon Washington par certains responsables sud-soudanais à différents niveaux administratifs.



Une telle réforme permettrait de protéger les fonds publics américains et de renforcer la crédibilité du pays comme partenaire commercial et d’investissement. Enfin, les États-Unis demandent au gouvernement de transition de coopérer pleinement avec les priorités américaines en matière d’immigration et de sécurité aux frontières, dénonçant ce qu’ils qualifient d’exploitation du système migratoire américain.



À travers cette prise de position, Washington conditionne clairement la poursuite de son appui à des réformes substantielles en matière de gouvernance, de paix et de coopération bilatérale.