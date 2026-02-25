Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Les États-Unis fixent leurs conditions au Soudan du Sud pour maintenir leur soutien


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Février 2026



© Freepik
© Freepik
Les États-Unis ont clarifié leurs priorités vis-à-vis du Soudan du Sud, avertissant que le maintien de leur soutien dépendra d’actions immédiates et concrètes de la part du gouvernement de transition. Washington estime que les autorités sud-soudanaises ont, à plusieurs reprises, manqué à leurs engagements envers la communauté internationale et à leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre population.

Dans cette déclaration, les États-Unis appellent en premier lieu à des mesures urgentes pour préserver la paix et prévenir un retour à la guerre civile. Ils exigent une reprise immédiate d’un dialogue crédible entre les parties signataires de l’accord de paix de 2018. Washington juge incohérente toute affirmation de dialogue alors que le premier vice-président Riek Machar, chef du deuxième plus grand parti signataire, est placé en détention et poursuivi en justice.

Les autorités américaines insistent également sur la nécessité d’une gestion transparente et responsable des finances publiques. Selon elles, les revenus nationaux doivent être prioritairement affectés aux salaires des fonctionnaires, aux services de santé et d’éducation, à l’aide humanitaire et aux infrastructures.

L’aide d’urgence financée par les contribuables américains ne saurait, précisent-elles, se substituer à une bonne gouvernance. Autre exigence formulée : mettre fin aux abus, détournements et exploitations liés à l’aide étrangère américaine, commis selon Washington par certains responsables sud-soudanais à différents niveaux administratifs.

Une telle réforme permettrait de protéger les fonds publics américains et de renforcer la crédibilité du pays comme partenaire commercial et d’investissement. Enfin, les États-Unis demandent au gouvernement de transition de coopérer pleinement avec les priorités américaines en matière d’immigration et de sécurité aux frontières, dénonçant ce qu’ils qualifient d’exploitation du système migratoire américain.

À travers cette prise de position, Washington conditionne clairement la poursuite de son appui à des réformes substantielles en matière de gouvernance, de paix et de coopération bilatérale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/02/2026

​Réforme de l’état civil au Tchad : vers une simplification du jugement supplétif et une modernisation des titres sécurisés

​Réforme de l’état civil au Tchad : vers une simplification du jugement supplétif et une modernisation des titres sécurisés

Tchad : des enseignants signalent une interruption de salaire à Mongo Tchad : des enseignants signalent une interruption de salaire à Mongo 25/02/2026

Populaires

Tchad : nomination d'enseignants-chercheurs à des postes de responsabilité dans les Universités

25/02/2026

Libye : des soldats libérés près de la frontière nigérienne après de violents affrontements

25/02/2026

N'Djamena : quatre personnes tuées par balles perdues, les circonstances restent floues

25/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/02/2026 - Laila Bastati

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati)

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter