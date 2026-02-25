









INTERNATIONAL Afrique-Venezuela : des progrès dans la coopération en matière de commerce et d'investissement

Alwihda Info | Par AEC - 26 Février 2026



La délégation de la Chambre africaine de l'énergie à Caracas a fait progresser la coopération avec les autorités vénézuéliennes en vue d'étendre les échanges commerciaux au-delà du secteur de l'énergie, de lever les obstacles réglementaires et de promouvoir les investissements réciproques dans les pays du Sud.

La visite de travail de haut niveau effectuée à Caracas par la Chambre africaine de l'énergie (AEC) en février dernier a marqué une étape importante dans le renforcement de la coopération entre l'Afrique et le Venezuela, faisant passer l'engagement au-delà des hydrocarbures vers des opportunités plus larges de commerce et d'investissement Sud-Sud.



Les discussions ont porté sur la suppression des obstacles transactionnels de longue date et la stimulation du commerce bilatéral de biens, de services et de la collaboration industrielle. Au cours des discussions menées avec Coromoto Godoy Calderón, ministre du Commerce extérieur de la République bolivarienne du Venezuela, la délégation de l'AEC a exploré des stratégies visant à élargir les marchés africains pour les produits vénézuéliens tout en facilitant les investissements africains réciproques au Venezuela.



La visite a mis l'accent sur la création d'un cadre commercial global qui dépasse le pétrole et le gaz, en favorisant les produits manufacturés, les services et l'échange de compétences. « Avec le ministre, nous avons discuté de l'ouverture des marchés africains dans le cadre d'une stratégie Sud-Sud mondiale », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.



« Une priorité est de travailler sur les produits vénézuéliens en Afrique, et pas seulement sur l'énergie. Nous nous engageons à éliminer les obstacles, à améliorer la réglementation et à mettre en place un cadre qui accélère le commerce et le développement entre nos régions. » La visite a également abordé la question d'un éventuel alignement avec la zone de libre-échange continentale africaine, ouvrant de nouvelles voies pour l'accès des produits vénézuéliens aux marchés africains dans le cadre des accords commerciaux continentaux.



Cela reflète un intérêt croissant pour un engagement commercial intégré qui tire parti des ressources communes et renforce les liens économiques entre les nations africaines et le Venezuela. La coopération institutionnelle a également été au centre des discussions. L'AEC et les autorités vénézuéliennes ont convenu de l'importance de partager les meilleures pratiques afin de positionner le Venezuela comme un partenaire attractif pour les investisseurs africains.



Des programmes sont en cours d'élaboration pour promouvoir les produits vénézuéliens sur les marchés africains tout en encourageant les investissements dans l'économie non pétrolière du Venezuela au sens large. La collaboration financière est au cœur de cette stratégie. La délégation a rencontré la Banque vénézuélienne d'import-export afin d'étudier la possibilité de partenariats avec des banques régionales de développement africaines et des institutions de financement des exportations.



Ces initiatives visent à faciliter le financement du commerce, à rationaliser les paiements et à réduire les risques liés aux transactions, en fournissant un cadre plus clair et plus bancable pour les projets industriels et commerciaux. Les deux parties se sont engagées à présenter le Venezuela sur les principales plateformes commerciales africaines, notamment la Foire commerciale intra-africaine organisée par Afreximbank et l'African Energy Week 2026, où les produits et l'expertise vénézuéliens pourront être mis en avant.



Des ateliers de renforcement des capacités sont prévus afin de renforcer les compétences et les échanges techniques, consolidant ainsi la collaboration commerciale et industrielle à long terme. Cette visite de travail marque le passage d'un engagement centré sur l'énergie à un partenariat plus large et axé sur le marché.



En s'attaquant aux défis réglementaires, en élargissant la coopération institutionnelle et en promouvant des cadres favorables au commerce, l'Afrique et le Venezuela jettent les bases d'investissements réciproques, d'une croissance industrielle et d'une intégration plus profonde dans l'ensemble du Sud. « Notre objectif est de favoriser les échanges commerciaux qui stimulent le développement.



En travaillant ensemble pour éliminer les obstacles et développer les échanges commerciaux, nous contribuons à façonner un avenir dans lequel les économies africaine et vénézuélienne se renforcent grâce à un partenariat, non seulement dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans tous les domaines des biens, des services et des investissements », a ajouté M. Ayuk.





