INTERNATIONAL

France-RDC : le président Tshisekedi reçu par Emmanuel Macron


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 25 Février 2026



Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu cet après-midi avec son homologue français Emmanuel Macron, au Palais de l’Elysée.

Cet échange a réaffirmé l’engagement de la France au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC dans un contexte sécurité préoccupant caractérisé par l'occupation militaire rwandaise de certaines localités de l'Est de la RDC.

Les discussions ont également fait le point sur la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie.



