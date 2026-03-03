Tchad : le gouvernement appelle à la responsabilité suite aux mouvements de grève

Le Chef du Gouvernement a réaffirmé que la stabilité sociale et la cohésion nationale reposent sur le dialogue, la concertation et le respect strict des règles en vigueur. Il a rappelé que la révision du statut particulier des enseignants vise uniquement à mettre la législation en conformité avec les textes existants, sans remettre en cause les acquis déjà consentis au corps enseignant.



Toute nouvelle revendication à incidence financière doit obligatoirement passer par le cadre formel du Conseil tripartite, selon les mécanismes établis. Tout écart à ce processus sera examiné conformément à la législation en vigueur, sans possibilité de rémunération pour les services non prestés.



Concernant les mouvements de grève observés à N’Djamena, le gouvernement appelle à la responsabilité individuelle et collective. Les négociations en cours, pilotées sous la haute impulsion du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, devront être finalisées au plus tard le 3 avril 2026.



Le Premier ministre a rappelé fermement que seul un dialogue sincère, inclusif et respectueux des mécanismes officiels permettra de consolider durablement la stabilité sociale et de soutenir la dynamique de développement du pays.