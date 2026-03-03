Le Premier ministre échange avec l’UJT sur les défis du secteur médiatique au Tchad

Les échanges ont porté sur les préoccupations majeures des professionnels des médias au Tchad, notamment l’adéquation du cadre légal régissant la presse, l’effectivité de l’accès à l’information publique, la sécurité des journalistes dans l’exercice de leur mission, et la fragilité économique persistante des organes de presse.



Les discussions ont également mis en lumière le rôle structurant des médias dans la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Dans un contexte national exigeant, la responsabilité du journaliste demeure déterminante pour la qualité du débat public et le bon fonctionnement des institutions.



Le Chef du Gouvernement a salué l’engagement des hommes et des femmes de médias, tout en réaffirmant la disponibilité de l’exécutif à accompagner les réformes nécessaires à la modernisation et à la professionnalisation du secteur.



Dans un esprit de partage, le Premier ministre a rappelé qu’un journalisme crédible, rigoureux et éthique constitue un pilier indispensable de la confiance publique et de la stabilité institutionnelle. Il a ainsi appelé les professionnels à une collaboration exigeante, fondée sur le respect des responsabilités de chacun, au service de l’intérêt général.