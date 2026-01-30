Niger : Les forces italiennes de la MISIN épargnées par les combats de Niamey

Détails sur la MISIN

Déclarations du Ministre de la Défense

« La priorité absolue reste la sécurité du personnel italien et de nos militaires de la Mission italienne de soutien au Niger, qui ne semblent avoir été impliqués d’aucune manière. Je suis en contact constant avec le Chef d'État-Major de la Défense et les services de renseignement pour suivre la situation. »









Contexte de l'Incident

Surveillance de la Situation

Les 350 soldats italiens déployés à l’aéroport de Niamey dans le cadre de la Mission bilatérale de soutien à la République du Niger (MISIN) sont déclarés sains et saufs. Le ministère italien de la Défense, via une déclaration de son ministre Guido Crosetto le 29 janvier 2026, a confirmé qu'ils n'ont pas été impliqués dans les échanges de tirs et explosions qui ont eu lieu la nuit précédente.La MISIN, lancée en 2018, vise à former et soutenir les forces de sécurité nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme, avec un accent sur le Sahel, la logistique, les drones et le renseignement. Cette mission représente la seule présence militaire occidentale significative restante au Niger depuis le coup d'État de 2023, qui a conduit à des ruptures relationnelles avec la France et les États-Unis.Les soldats italiens sont stationnés à la Base aérienne 101, qui se trouve adjacente à l'aéroport civil et a été le théâtre principal des combats récents.Le ministre Guido Crosetto a affirmé :Des sources telles que Rivista Italiana Difesa, La Croix, TV5Monde, et Agenzia Nova confirment que les forces italiennes n'ont subi aucune perte ou dommage lors des évènements.L'attaque a eu lieu vers minuit et a impliqué des tirs nourris, des explosions, et possiblement l'utilisation de drones ou de motocyclettes par les assaillants. Le bilan officiel nigérien indique 4 militaires blessés et 20 assaillants neutralisés, dont un identifié comme "Français" selon le général Abdourahamane Tiani.L'organisation État islamique (EI) a revendiqué l'attaque le 30 janvier via SITE Intelligence.Le général Tiani a également remercié les "partenaires russes", notamment Africa Corps/Wagner, pour leur soutien dans la riposte, tout en accusant la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'être associés aux "mercenaires".L'Italie suit de près la situation sans engagement direct dans les opérations nigériennes en cours, et aucune évacuation ou retrait n'est prévu pour l'instant, bien que la situation soit surveillée attentivement par Rome. La présence italienne est devenue un sujet délicat dans le contexte des relations tendues avec l'Occident et l’alliance croissante entre le Niger et la Russie.Pour toute confirmation ou mise à jour sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter le site du ministère de la Défense italien ou d'autres sources fiables.