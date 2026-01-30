Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : Les forces italiennes de la MISIN épargnées par les combats de Niamey


Alwihda Info | Par - 31 Janvier 2026


Malgré la proximité immédiate des affrontements à la Base aérienne 101, les 350 soldats de la Mission bilatérale de soutien (MISIN) sont sains et saufs. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a confirmé leur non-implication dans la riposte, marquant une distinction nette avec les "partenaires russes" mentionnés par Niamey.



Niger : Les forces italiennes de la MISIN épargnées par les combats de Niamey



  Les 350 soldats italiens déployés à l’aéroport de Niamey dans le cadre de la Mission bilatérale de soutien à la République du Niger (MISIN) sont déclarés sains et saufs. Le ministère italien de la Défense, via une déclaration de son ministre Guido Crosetto le 29 janvier 2026, a confirmé qu'ils n'ont pas été impliqués dans les échanges de tirs et explosions qui ont eu lieu la nuit précédente.

 

Détails sur la MISIN

  La MISIN, lancée en 2018, vise à former et soutenir les forces de sécurité nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme, avec un accent sur le Sahel, la logistique, les drones et le renseignement. Cette mission représente la seule présence militaire occidentale significative restante au Niger depuis le coup d'État de 2023, qui a conduit à des ruptures relationnelles avec la France et les États-Unis.
 
Les soldats italiens sont stationnés à la Base aérienne 101, qui se trouve adjacente à l'aéroport civil et a été le théâtre principal des combats récents.


 

Déclarations du Ministre de la Défense

  Le ministre Guido Crosetto a affirmé :
« La priorité absolue reste la sécurité du personnel italien et de nos militaires de la Mission italienne de soutien au Niger, qui ne semblent avoir été impliqués d’aucune manière. Je suis en contact constant avec le Chef d'État-Major de la Défense et les services de renseignement pour suivre la situation. »


Des sources telles que Rivista Italiana Difesa, La Croix, TV5Monde, et Agenzia Nova confirment que les forces italiennes n'ont subi aucune perte ou dommage lors des évènements.





Contexte de l'Incident

  L'attaque a eu lieu vers minuit et a impliqué des tirs nourris, des explosions, et possiblement l'utilisation de drones ou de motocyclettes par les assaillants. Le bilan officiel nigérien indique 4 militaires blessés et 20 assaillants neutralisés, dont un identifié comme "Français" selon le général Abdourahamane Tiani.
 
L'organisation État islamique (EI) a revendiqué l'attaque le 30 janvier via SITE Intelligence.
 
Le général Tiani a également remercié les "partenaires russes", notamment Africa Corps/Wagner, pour leur soutien dans la riposte, tout en accusant la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'être associés aux "mercenaires".


 

Surveillance de la Situation

  L'Italie suit de près la situation sans engagement direct dans les opérations nigériennes en cours, et aucune évacuation ou retrait n'est prévu pour l'instant, bien que la situation soit surveillée attentivement par Rome. La présence italienne est devenue un sujet délicat dans le contexte des relations tendues avec l'Occident et l’alliance croissante entre le Niger et la Russie.

 
Pour toute confirmation ou mise à jour sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter le site du ministère de la Défense italien ou d'autres sources fiables.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/01/2026

Logone Oriental : Un nouveau souffle pour la Gendarmerie à Doba

Logone Oriental : Un nouveau souffle pour la Gendarmerie à Doba

Tchad : à Kinasserom, le sous-préfet Abakar Moussa Ousmane joint l’acte à la parole Tchad : à Kinasserom, le sous-préfet Abakar Moussa Ousmane joint l’acte à la parole 30/01/2026

Populaires

Zina Oki Dagache, première femme pilote de chasse tchadienne, diplômée avec mention « Excellent » en Turquie

30/01/2026

N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire

30/01/2026

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique

30/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 30/01/2026 - Temandang Gontran

Fracture Sociale au Tchad : Quand la faim dicte sa loi

Fracture Sociale au Tchad : Quand la faim dicte sa loi

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter