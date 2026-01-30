Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée : Le nouveau portrait du Président de la République


Alwihda Info | Par - 31 Janvier 2026


Après avoir remporté l'élection de décembre 2025 avec un score massif de 86 %, le Général d'armée Mamadi Doumbouya définit son image présidentielle pour les sept prochaines années. Ce portrait incarne la synthèse entre la rigueur militaire de son parcours et la légitimité démocratique fraîchement acquise.:



Guinée : Le nouveau portrait du Président de la République



Mamadi Doumbouya a accédé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2021, avant de remporter l'élection présidentielle en décembre 2025 avec plus de 86 % des voix. Il a été investi le 17 janvier 2026 pour un mandat de sept ans.

 



Les enjeux du septennat (2026-2033)


Le portrait officiel sera désormais affiché dans toutes les administrations publiques, ambassades et institutions du pays. Il accompagne le lancement de ses grands chantiers prioritaires :

  1. Le projet Simandou : Faire de l'exploitation minière un véritable moteur de développement local.

  2. Réconciliation nationale : Consolider l'unité des Guinéens après une période de transition intense.

  3. Infrastructures : Poursuivre la construction de routes et l'électrification du pays.




 

Un message de stabilité

 

En diffusant ce portrait ce 31 janvier, la présidence envoie un message clair à la communauté internationale et aux partenaires économiques : la Guinée est entrée dans une phase de stabilité institutionnelle. Le visage de Mamadi Doumbouya devient ainsi le logo d'une Guinée qui se veut ambitieuse et souveraine.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


