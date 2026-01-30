Guinée : Le nouveau portrait du Président de la République

Mamadi Doumbouya a accédé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2021, avant de remporter l'élection présidentielle en décembre 2025 avec plus de 86 % des voix. Il a été investi le 17 janvier 2026 pour un mandat de sept ans.
Les enjeux du septennat (2026-2033)
Le portrait officiel sera désormais affiché dans toutes les administrations publiques, ambassades et institutions du pays. Il accompagne le lancement de ses grands chantiers prioritaires :
-
Le projet Simandou : Faire de l'exploitation minière un véritable moteur de développement local.
-
Réconciliation nationale : Consolider l'unité des Guinéens après une période de transition intense.
-
Infrastructures : Poursuivre la construction de routes et l'électrification du pays.
Un message de stabilité
En diffusant ce portrait ce 31 janvier, la présidence envoie un message clair à la communauté internationale et aux partenaires économiques : la Guinée est entrée dans une phase de stabilité institutionnelle. Le visage de Mamadi Doumbouya devient ainsi le logo d'une Guinée qui se veut ambitieuse et souveraine.