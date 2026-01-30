Guinée : Le nouveau portrait du Président de la République





Les enjeux du septennat (2026-2033)

Mamadi Doumbouya a accédé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2021, avant de remporter l'élection présidentielle en décembre 2025 avec plus de 86 % des voix. Il a été investi le 17 janvier 2026 pour un mandat de sept ans.



Le portrait officiel sera désormais affiché dans toutes les administrations publiques, ambassades et institutions du pays. Il accompagne le lancement de ses grands chantiers prioritaires :



Le projet Simandou : Faire de l'exploitation minière un véritable moteur de développement local. Réconciliation nationale : Consolider l'unité des Guinéens après une période de transition intense. Infrastructures : Poursuivre la construction de routes et l'électrification du pays.

Un message de stabilité

En diffusant ce portrait ce 31 janvier, la présidence envoie un message clair à la communauté internationale et aux partenaires économiques : la Guinée est entrée dans une phase de stabilité institutionnelle. Le visage de Mamadi Doumbouya devient ainsi le logo d'une Guinée qui se veut ambitieuse et souveraine.











