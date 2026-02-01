Alwihda Info
INTERNATIONAL

Diplomatie et Futurisme : Le Burundi au Sommet de Dubaï


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Accompagné de la Première Dame, Angeline Ndayishimiye, le Président rejoint un forum d'exception. Entre l'intelligence artificielle et la résilience économique, Dubaï devient, le temps d'un sommet, le laboratoire des solutions étatiques de demain.


  Le Chef de l'État burundais,  Évariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame, Son Excellence Angeline Ndayishimiye, a quitté Bujumbura pour se rendre aux Émirats Arabes Unis. Ils participeront au Sommet Mondial des Gouvernements (WGS) qui se tiendra à Dubaï du 3 au 5 février 2026.




Détails du Sommet


Cette édition du WGS, sous le thème « Façonner les gouvernements de l'avenir », est considérée comme la plus ambitieuse à ce jour :
  • Plus de 35 chefs d'État et de gouvernement attendus, un record historique.
  • Délégations de plus de 150 pays.
  • Participation de plus de 500 ministres.
  • Plus de 6 250 participants, incluant des experts, des PDG d'entreprises mondiales et des leaders d'organisations internationales (FMI, Banque mondiale, etc.).
  • Plus de 320 sessions et 450+ intervenants, y compris des forums phares comme le World Laureates Summit.

Thèmes Abordés


Le WGS 2026 mettra l'accent sur des enjeux cruciaux pour l'avenir, tels que :
  • Gouvernance innovante
  • Intelligence artificielle
  • Éducation
  • Durabilité
  • Mobilité
  • Résilience économique
  • Changement climatique
  • Modèles de gouvernance adaptatifs face aux défis globaux.
L'événement se déroulera principalement au Madinat Jumeirah à Dubaï.




Engagement pour le Burundi


Ce déplacement de la délégation burundaise coïncide avec un moment clé pour le pays. En effet, le président Ndayishimiye prendra la présidence tournante de l'Union africaine en février 2026, succédant au président angolais João Lourenço. Son mandat mettra particulièrement l'accent sur la paix dans la région des Grands Lacs et sur le continent africain.

 
Ainsi, la participation du Burundi à ce sommet mondial s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer son rôle sur la scène internationale et à promouvoir des thèmes essentiels pour le développement durable et la paix en Afrique.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


