Diplomatie et Futurisme : Le Burundi au Sommet de Dubaï

Engagement pour le Burundi

Le Chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame, Son Excellence Angeline Ndayishimiye, a quitté Bujumbura pour se rendre aux Émirats Arabes Unis. Ils participeront au Sommet Mondial des Gouvernements (WGS) qui se tiendra à Dubaï du 3 au 5 février 2026.Cette édition du WGS, sous le thème, est considérée comme la plus ambitieuse à ce jour :Le WGS 2026 mettra l'accent sur des enjeux cruciaux pour l'avenir, tels que :L'événement se déroulera principalement au Madinat Jumeirah à Dubaï.Ce déplacement de la délégation burundaise coïncide avec un moment clé pour le pays. En effet, le président Ndayishimiye prendra la présidence tournante de l'Union africaine en février 2026, succédant au président angolais João Lourenço. Son mandat mettra particulièrement l'accent sur la paix dans la région des Grands Lacs et sur le continent africain.Ainsi, la participation du Burundi à ce sommet mondial s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer son rôle sur la scène internationale et à promouvoir des thèmes essentiels pour le développement durable et la paix en Afrique.