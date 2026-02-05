Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

RCA - Diplomatie à Dubaï : Le Président Touadéra scelle des partenariats stratégiques


Alwihda Info | Par - 6 Février 2026


Accompagné de ses plus proches conseillers, le Chef de l'État a transformé sa présence aux Émirats Arabes Unis en une plateforme d'attractivité pour les investissements massifs dans l'énergie, les infrastructures et l'agriculture.


RCA - Diplomatie à Dubaï : Le Président Touadéra scelle des partenariats stratégiques



  En marge du Sommet Mondial des Gouvernements, le Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a participé à une série d'audiences avec divers investisseurs étrangers afin de forger des partenariats et de financer plusieurs programmes du Plan National de Développement (PND).




Rencontres Clés


Global South Utilities (GSU)


La première rencontre a été avec la délégation de Global South Utilities, qui finance le projet de la centrale solaire de Sakaï 2. Ce projet, lancé en août 2025, vise à doubler la capacité de la centrale existante de 25 MW pour électrifier près de 300 000 foyers à Bangui. Le Directeur Général, Ali ALSHIMMARI, a réaffirmé l’engagement de l'entreprise à réaliser ce projet dans les meilleurs délais et a également exprimé l'intérêt de GSU pour explorer d'autres investissements dans les domaines de l'hydraulique et des infrastructures.



Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures (AIIB)


Le Président a également rencontré des représentants de la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures. Cette institution multilatérale, qui se concentre sur le financement d'infrastructures durables en Asie et au-delà, s'est montrée intéressée par des projets à grande échelle en République Centrafricaine, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie et de la logistique.



Autorité Arabe d'Investissement et Développement Agricole (AAAID)


Le Docteur Obaid Al Zaab, Président de l'AAAID, a également été reçu par le Président Touadéra. Son projet d'investissement en Centrafrique se concentre sur l'agrobusiness, en soulignant les filières telles que le coton, le café et l'élevage.




Engagement du Président


Au cours de ces rencontres, le Président Touadéra a assuré ses interlocuteurs de la stabilité en République Centrafricaine, saluant l'engagement des partenaires pour le développement du pays. Il a exprimé que ces interactions témoignent de l’entrée de la République Centrafricaine dans une phase affirmée de développement.



Présence du Cabinet


Le Président a été accompagné par Obed NAMSIO, Ministre d’État et Directeur de cabinet, et Pascal BIDA KOYAGBELE, Ministre Conseiller en charge des Grands Travaux, lors de ces discussions stratégiques.

Cette série d’audiences souligne l'importance des partenariats internationaux pour soutenir le développement socio-économique de la République Centrafricaine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/02/2026

Tchad : une commission de régularisation foncière monte au créneau pour "rétablir les faits" après une polémique

Tchad : une commission de régularisation foncière monte au créneau pour "rétablir les faits" après une polémique

Tchad : 30 agriculteurs formés pour protéger le berbéré Tchad : 30 agriculteurs formés pour protéger le berbéré 05/02/2026

Populaires

Le Tchad veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso

05/02/2026

Tchad : L’ACCM fixe ses priorités 2026 lors de son assemblée générale

05/02/2026

Tchad : l’IDEN-PC VIIB accueille le délégué provincial de l’Éducation nationale à N’Djamena II

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter