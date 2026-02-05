RCA - Diplomatie à Dubaï : Le Président Touadéra scelle des partenariats stratégiques







En marge du Sommet Mondial des Gouvernements, le Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a participé à une série d'audiences avec divers investisseurs étrangers afin de forger des partenariats et de financer plusieurs programmes du Plan National de Développement (PND).





Rencontres Clés

Global South Utilities (GSU)

La première rencontre a été avec la délégation de Global South Utilities, qui finance le projet de la centrale solaire de Sakaï 2. Ce projet, lancé en août 2025, vise à doubler la capacité de la centrale existante de 25 MW pour électrifier près de 300 000 foyers à Bangui. Le Directeur Général, Ali ALSHIMMARI, a réaffirmé l’engagement de l'entreprise à réaliser ce projet dans les meilleurs délais et a également exprimé l'intérêt de GSU pour explorer d'autres investissements dans les domaines de l'hydraulique et des infrastructures.



Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures (AIIB)

Le Président a également rencontré des représentants de la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures. Cette institution multilatérale, qui se concentre sur le financement d'infrastructures durables en Asie et au-delà, s'est montrée intéressée par des projets à grande échelle en République Centrafricaine, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie et de la logistique.



Autorité Arabe d'Investissement et Développement Agricole (AAAID)

Le Docteur Obaid Al Zaab, Président de l'AAAID, a également été reçu par le Président Touadéra. Son projet d'investissement en Centrafrique se concentre sur l'agrobusiness, en soulignant les filières telles que le coton, le café et l'élevage.





Engagement du Président

Au cours de ces rencontres, le Président Touadéra a assuré ses interlocuteurs de la stabilité en République Centrafricaine, saluant l'engagement des partenaires pour le développement du pays. Il a exprimé que ces interactions témoignent de l’entrée de la République Centrafricaine dans une phase affirmée de développement.



Présence du Cabinet

Le Président a été accompagné par Obed NAMSIO, Ministre d’État et Directeur de cabinet, et Pascal BIDA KOYAGBELE, Ministre Conseiller en charge des Grands Travaux, lors de ces discussions stratégiques.



Cette série d’audiences souligne l'importance des partenariats internationaux pour soutenir le développement socio-économique de la République Centrafricaine.