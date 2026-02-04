Géopolitique - Coopération Militaire Nigeria-France : Un partenariat au cœur des enjeux régionaux







Points Clés de l’Échange







Félicitations et Collaborations

Partage de renseignement

Formation professionnelle des cadres militaires

Soutien à la préparation opérationnelle et au renforcement des capacités







Appréciation des Efforts







Perspectives d'Avenir

– Le lieutenant-général Waidi Shaibu, chef d'état-major de l'armée nigériane, a rencontré le colonel Stéphane Useo, attaché de défense français au Nigeria, dans le cadre d'un effort continu visant à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Cette rencontre s'est tenue au quartier général de l'armée nigériane et a permis d'aborder plusieurs sujets cruciaux liés à la sécurité régionale.Lors de cette rencontre, le lieutenant-général Shaibu a exprimé ses félicitations à la France pour sa coopération soutenue avec l'armée nigériane, mettant en avant plusieurs domaines de partenariat :Il a également réaffirmé l'engagement de l'armée nigériane à développer continuellement ses compétences tout en plaidant pour une coopération bilatérale à long terme adaptée aux réalités sécuritaires contemporaines.Le colonel Useo a salué la résilience de l'armée nigériane face aux défis sécuritaires, notamment l'insurrection de Boko Haram, le banditisme armé et les menaces transfrontalières dans le golfe de Guinée et le lac Tchad. Il a particulièrement mis en avant les succès des opérations menées par l'armée au Bénin, qui pourraient concerner des missions conjointes pour neutraliser des menaces près de la frontière.Les deux responsables ont souligné l'importance de cette collaboration pour renforcer les capacités de défense, améliorer les standards professionnels et assurer la stabilité régionale. Le colonel Useo a plaidé pour un accès élargi aux programmes militaires français, notamment dans les domaines des relations publiques et de l'aviation.Cette rencontre constitue un pas significatif vers une coopération renforcée face aux défis sécuritaires complexes auxquels sont confrontés le Nigeria et ses voisins, et reflète un engagement commun vers une sécurité régionale durable.