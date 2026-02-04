Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

Géopolitique - Coopération Militaire Nigeria-France : Un partenariat au cœur des enjeux régionaux


Alwihda Info | Par - 5 Février 2026


Le Chef d'état-major nigérian et l'attaché de défense français ont réaffirmé leur volonté de transformer les défis sécuritaires en opportunités de renforcement mutuel, avec un focus particulier sur la zone frontalière avec le Bénin.


Géopolitique - Coopération Militaire Nigeria-France : Un partenariat au cœur des enjeux régionaux





  Abuja, 4 février 2026 – Le lieutenant-général Waidi Shaibu, chef d'état-major de l'armée nigériane, a rencontré le colonel Stéphane Useo, attaché de défense français au Nigeria, dans le cadre d'un effort continu visant à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Cette rencontre s'est tenue au quartier général de l'armée nigériane et a permis d'aborder plusieurs sujets cruciaux liés à la sécurité régionale.




Points Clés de l’Échange




Félicitations et Collaborations


Lors de cette rencontre, le lieutenant-général Shaibu a exprimé ses félicitations à la France pour sa coopération soutenue avec l'armée nigériane, mettant en avant plusieurs domaines de partenariat :
  • Partage de renseignement
  • Formation professionnelle des cadres militaires
  • Soutien à la préparation opérationnelle et au renforcement des capacités
Il a également réaffirmé l'engagement de l'armée nigériane à développer continuellement ses compétences tout en plaidant pour une coopération bilatérale à long terme adaptée aux réalités sécuritaires contemporaines.




Appréciation des Efforts


Le colonel Useo a salué la résilience de l'armée nigériane face aux défis sécuritaires, notamment l'insurrection de Boko Haram, le banditisme armé et les menaces transfrontalières dans le golfe de Guinée et le lac Tchad. Il a particulièrement mis en avant les succès des opérations menées par l'armée au Bénin, qui pourraient concerner des missions conjointes pour neutraliser des menaces près de la frontière.




Perspectives d'Avenir


Les deux responsables ont souligné l'importance de cette collaboration pour renforcer les capacités de défense, améliorer les standards professionnels et assurer la stabilité régionale. Le colonel Useo a plaidé pour un accès élargi aux programmes militaires français, notamment dans les domaines des relations publiques et de l'aviation.


Cette rencontre constitue un pas significatif vers une coopération renforcée face aux défis sécuritaires complexes auxquels sont confrontés le Nigeria et ses voisins, et reflète un engagement commun vers une sécurité régionale durable.



 
Peter Kum
