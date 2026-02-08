Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Technologie - Rainbow YH-1000S : Le futur de la logistique hybride est chinois


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Développé par la 11e Académie de la CASC (China Academy of Aerospace Aerodynamics - CAAA), ce drone est le premier au monde à intégrer un système de propulsion hybride de forte puissance spécifiquement pour le transport de fret.


Technologie - Rainbow YH-1000S : Le futur de la logistique hybride est chinois


 
Le 1er février 2026, le Rainbow YH-1000S, un drone cargo hybride innovant développé par la 11e Académie de la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), a effectué avec succès son vol inaugural à Liangping, dans la municipalité de Chongqing.


 

Caractéristiques Techniques

  Le YH-1000S est conçu pour diverses applications, allant de la logistique internationale aux secours d'urgence. Voici ses principales caractéristiques :
  • Charge utile : jusqu'à 1 200 kg (1,2 tonne)
  • Portée : environ 1 500 km
  • Autonomie : plus de 10 heures de vol
  • Plafond opérationnel : jusqu'à 8 000 m
  • Décollage/Atterrissage : capacités STOL (Short Take-Off and Landing), permettant des opérations sur divers types de terrains (routes secondaires, pistes en terre battue, champs herbeux, eau avec flotteurs optionnels, ou neige avec skis).
  • Configuration : bimoteur avec soute pour quatre palettes d'un m³ chacune, chargement frontal et largage ventral.
  • Vitesse max : environ 313 km/h
  • Avionique : systèmes éprouvés de la série CH avec autonomie complète.


Innovations du Drone

  Le système hybride, combinant moteur thermique et électrique, permet :
  • Efficacité accrue et réduction des distances de piste
  • Portée étendue et charge utile améliorée
  • Minimisation des émissions et du bruit par rapport à des drones entièrement thermiques


Applications Prévues

  Le YH-1000S est destiné à des missions civiles et civiles/militaires, notamment :
  • Logistique internationale et livraison dans des zones isolées
  • Secours d'urgence et réduction des catastrophes naturelles, comme le transport rapide de matériel médical et de vivres
  • Modification artificielle du temps, incluant l'ensemencement de nuages pour des précipitations
  • Surveillance maritime et opérations de contrôle, telles que la lutte contre la pêche illégale


Contexte et Perspectives

  Ce succès s'inscrit dans la stratégie chinoise de développement de l'économie à basse altitude, et se positionne dans la compétition mondiale pour le développement de drones cargo lourds face à des projets américains, israéliens et européens. Des tests supplémentaires sont prévus pour valider les performances en conditions réelles et obtenir les certifications de navigabilité civiles.

 
Ce lancement représente une avancée significative dans le domaine de l'aviation sans pilote et pourrait transformer les pratiques logistiques et de secours à l'échelle mondiale.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/02/2026

Tchad : le Conseil provincial du Lac lance une mission de consultations citoyennes

Tchad : le Conseil provincial du Lac lance une mission de consultations citoyennes

Tchad - FICSA 6 : Les meilleurs jockeys récompensés lors du championnat de courses de dromadaires Tchad - FICSA 6 : Les meilleurs jockeys récompensés lors du championnat de courses de dromadaires 08/02/2026

Populaires

Tchad : trois blessés graves lors d’une tentative de vol de moto à Atchpourta au Guéra

08/02/2026

Tchad - FICSA 6 : Les meilleurs jockeys récompensés lors du championnat de courses de dromadaires

08/02/2026

Tchad : les travaux d’aménagement de la route Laï–Kélo ont repris

08/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter