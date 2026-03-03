Guinée : 300 nouveaux enseignants-chercheurs renforcent le capital humain national

Le Premier ministre de la République de Guinée, Amadou Oury Bah, a présidé, à l’Université Gamal Abdel Nasser, la cérémonie officielle de sortie de la deuxième cohorte de 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, un projet structurant piloté par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



Cette nouvelle vague de recrues vient consolider durablement les capacités humaines des institutions d’enseignement supérieur et de recherche à travers le pays.



Elle s’inscrit dans la dynamique de modernisation et de valorisation du capital humain impulsée par les plus hautes autorités, avec pour ambition d’élever la qualité de l’enseignement, d’intensifier la production scientifique et de stimuler l’innovation au service du développement national.