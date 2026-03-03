Burkina : la cartographie des dysfonctionnements de l’administration publique remise au PM

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 02 mars 2026, le ministre conseiller spécial du président du Faso chargé des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, Ragnang-Newindé Isidore Tiemtoré, par ailleurs président du Conseil d’orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi des réformes engagées pour renforcer la gouvernance publique et améliorer durablement la performance de l’administration.



À cette occasion, le ministre conseiller spécial et sa délégation ont remis au chef du gouvernement trois documents majeurs : le rapport d’activités 2025 de la Commission de régulation des dysfonctionnements, le rapport sur le fonctionnement des conseils de discipline et la cartographie des dysfonctionnements de l’administration publique couvrant la période 2015-2024. Les deux premiers rapports, à caractère confidentiel, ont été transmis à l’appréciation du Premier ministre.



La cartographie des dysfonctionnements, quant à elle, constitue un document stratégique issu d’un vaste travail de diagnostic conduit par la commission rattachée au cabinet du président du Faso.



Sur 1 281 dysfonctionnements recensés à l’échelle nationale, 421 ont été identifiés comme critiques à l’issue d’une analyse approfondie. Ces insuffisances ont été regroupées en cinq grandes catégories : l’application des textes juridiques, l’action ou l’inaction des agents, l’action ou l’inaction des supérieurs hiérarchiques, les insuffisances logistiques et matérielles ainsi que les faiblesses du contrôle interne.



Selon Ragnang-Newindé Isidore Tiemtoré, le Premier ministre a salué la portée structurante de cette initiative, inédite dans l’administration publique burkinabè. Le document servira désormais de cadre national de référence et sera diffusé dans l’ensemble des administrations afin que chaque institution élabore un plan de riposte adapté pour corriger les dysfonctionnements identifiés.



À travers cette démarche méthodique et prospective, le Gouvernement entend consolider la discipline administrative, renforcer la culture de la redevabilité et accroître l’efficacité de l’action publique, conformément à la vision du chef de l’État. L’ambition affichée est de bâtir une administration plus rigoureuse, plus performante et pleinement orientée vers le service des populations.