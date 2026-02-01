Alwihda Info
AFRIQUE

Force Unifiée de l'AES : 6 000 Hommes pour la Sécurité du Sahel


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Le déploiement de la FU-AES entre dans sa phase active. Avec un effectif initial de 6 000 soldats d'élite issus du Mali, du Burkina Faso et du Niger, cette force est conçue pour être le fer de lance de la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières.


Force Unifiée de l'AES : 6 000 Hommes pour la Sécurité du Sahel



  Le 29 janvier 2026, le Président de la Transition et Chef de l'État, Général d'Armée Assimi GOÏTA, a reçu en audience le Général de brigade Daouda TRAORE, Commandant de la Force Unifiée de l’AES (FU-AES).

 

Cette rencontre a permis au Général TRAORE de :
  • Remercier le Président pour la confiance accordée.
  • Présenter un compte-rendu détaillé des préparatifs de la Force Unifiée, qui compte six mille hommes.

 

Le Général a mis en avant les efforts déployés pour établir cette nouvelle unité, dont l'objectif principal est de renforcer la sécurité et la stabilité dans le Sahel.

 

Le Général Assimi GOÏTA a salué les progrès réalisés dans la mise en place de la Force Unifiée. Il a également donné des orientations pour continuer à concrétiser les objectifs de sécurité de l'AES dans la région.

 

Cette audience témoigne de l'engagement du Mali et de l'AES à travailler ensemble pour assurer une meilleure sécurité et stabilité dans le Sahel, tout en renforçant la coopération régionale face aux défis actuels.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


