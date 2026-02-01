Force Unifiée de l'AES : 6 000 Hommes pour la Sécurité du Sahel

Remercier le Président pour la confiance accordée.

Présenter un compte-rendu détaillé des préparatifs de la Force Unifiée, qui compte six mille hommes.

Le 29 janvier 2026, le Président de la Transition et Chef de l'État, Général d'Armée Assimi GOÏTA, a reçu en audience le Général de brigade Daouda TRAORE, Commandant de la Force Unifiée de l’AES (FU-AES).Cette rencontre a permis au Général TRAORE de :Le Général a mis en avant les efforts déployés pour établir cette nouvelle unité, dont l'objectif principal est de renforcer la sécurité et la stabilité dans le Sahel.Le Général Assimi GOÏTA a salué les progrès réalisés dans la mise en place de la Force Unifiée. Il a également donné des orientations pour continuer à concrétiser les objectifs de sécurité de l'AES dans la région.Cette audience témoigne de l'engagement du Mali et de l'AES à travailler ensemble pour assurer une meilleure sécurité et stabilité dans le Sahel, tout en renforçant la coopération régionale face aux défis actuels.