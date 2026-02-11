Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : lancement des consultations pour des zones économiques spéciales dans cinq régions


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Février 2026



La Mission d’aménagement et de gestion des zones industrielles (Magzi) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec l’association des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC), ont lancé le 5 février dernier des consultations en vue d’implanter des Zones économiques spéciales (ZES) « sur mesure » dans des communes de cinq régions : Centre, Littoral, Est, Sud et Ouest.

Selon les CVUC, ces échanges sont structurés autour de quatre axes opérationnels. Il s’agit d’abord de définir, pour chaque commune, un modèle de zone industrielle aligné sur ses ressources spécifiques. Le second axe porte sur le transfert de compétences et de bénéfices économiques vers les municipalités, afin qu’elles ne soient plus de simples territoires d’accueil mais des acteurs à part entière de la production.

Ces consultations s’inscrivent dans le prolongement d’un accord de partenariat signé en juin 2025 entre la Magzi et les CVUC, lors des Journées économiques internationales des communes (Jeicom), afin de formaliser cet accompagnement. Le dispositif se rattache à la Stratégie nationale de développement (SND2020-2030), qui mise sur la décentralisation pour stimuler la croissance industrielle.

Pour la Magzi, l’objectif de cette expansion foncière est de passer d’une gestion centralisée à un maillage territorial plus dense, au bénéfice direct des collectivités locales. Quant au président national des CVUC, Augustin Tamba, « l’année 2026 marque le passage de la phase de planification à l’opérationnalisation concrète sur le terrain », avec le démarrage annoncé des premiers travaux d’aménagement lourds dans les communes pilotes.

Avec l’appui technique de la CEA, un troisième volet vise l’identification des segments industriels jugés les plus rentables pour les populations locales, avec l’objectif affiché de maximiser la création d’emplois. Enfin, la Magzi et les CVUC coordonnent l’identification technique des terrains, pour s’assurer que les sites retenus sont viables et ne font l’objet d’aucun litige. Dans ce cadre, la Magzi projette d’aménager une superficie globale de plus de 6 700 hectares sur l’ensemble du territoire.

Des sites sont déjà cités, notamment à Edéa (Littoral) et Bertoua (Est), avec un accent mis sur la transformation du bois et d’autres filières présentées comme porteuses. Un projet d’aménagement de 100 hectares est en cours à Meyomessala (Sud), ainsi que dans la zone de Nsam-Mvan à Yaoundé (Centre), évaluée à environ 316 hectares. L’initiative se greffe sur des annonces récentes de partenariats et d’investissements.

En janvier 2026, la Magzi a signé un accord de 768 millions de dollars, soit environ 433 milliards de FCFA, avec le groupe émirati SGC Investment pour développer le parc industriel du bois de Bertoua (904 hectares, 430 milliards de FCFA) et la base logistique de Nomayos à Yaoundé (2 hectares, 3 milliards de FCFA).


