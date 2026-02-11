Alwihda Info
AFRIQUE

Niger - Attaque à l'aéroport de Niamey : Le Chef d'État-major italien au chevet de la mission MISIN


Alwihda Info | Par - 11 Février 2026


Ce déplacement d'urgence, effectué sous haute protection à bord d'un Falcon 900EX, vise à évaluer la menace et à réaffirmer le soutien de Rome au contingent italien stationné au Niger.


Niger - Attaque à l'aéroport de Niamey : Le Chef d'État-major italien au chevet de la mission MISIN



  À la suite de l’attaque terroriste revendiquée par l'État islamique au Sahel (EI-Sahel / ISSP) contre l'aéroport international Diori Hamani et la base aérienne 101, le général Luciano Portolano, chef d'état-major de la défense italienne, a effectué une visite au contingent de la mission de soutien bilatéral (MISIN) stationné à Niamey.




Détails de la Visite

 
  • Arrivée : Le général a atterri à Niamey à bord d’un Falcon 900EX de l’armée de l’air italienne (immatriculation MM62210) peu après l’attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026.
  • Objectif : Rencontrer et soutenir le contingent italien de la MISIN, qui compte environ 300-350 militaires sur place.


Contexte de l'Attaque


L’attaque a mis en lumière les vulnérabilités régionales malgré la présence de forces, notamment russes, et les efforts de riposte du gouvernement nigérien. L'Italie a confirmé que ses forces n'avaient pas été directement impliquées dans l'attaque.





 

Activités Confirmées lors de la Visite

 
  • Accueil Officiel : Rencontres avec l'ambassadeur d'Italie au Niger, Roberto Orlando, et le commandant de la MISIN, Général de brigade Ivan Cioffi.
  • Rencontres avec le Personnel : Expression d’appréciation pour le professionnalisme et l'engagement des soldats italiens dans un contexte instable.
  • Visite du CEMEDAN : Inspection du Centre de médecine aéronautique du Niger, une infrastructure développée par le Task Group Génie de la MISIN, essentielle pour le soutien aux opérations et à l'entraînement des forces nigériennes.
  • Entretien avec le Chef d'État-major de la Défense Nigerien : Discussions sur la sécurité régionale et le renforcement de la coopération militaire bilatérale.



Engagement de l'Italie


Le ministère italien de la Défense a souligné l'importance de l'engagement des forces italiennes dans les missions extérieures, renforçant ainsi la crédibilité internationale de l'Italie.






Contexte Stratégique



L'attaque a révélé des défis de sécurité dans la région, qui restent présents malgré les efforts de stabilisation. L'Italie maintient une présence autonome au Niger, orientée vers des intérêts stratégiques :
  • Contrôle des Flux Migratoires : Routes via Agadez/Niamey vers la Libye et l'Europe.
  • Stabilité Régionale : Partenariat avec les autorités nigériennes tout en restant neutre par rapport aux tensions avec Paris, suite à la décision de la France de quitter le pays.

 

Cette visite rapide et décisive du général Portolano au Niger témoigne de l’engagement de l’Italie à soutenir son contingent sur le terrain et à continuer à travailler pour la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel face aux menaces jihadistes persistantes.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


