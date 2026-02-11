Niger - Attaque à l'aéroport de Niamey : Le Chef d'État-major italien au chevet de la mission MISIN

À la suite de l’attaque terroriste revendiquée par l'État islamique au Sahel (EI-Sahel / ISSP) contre l'aéroport international Diori Hamani et la base aérienne 101, le général Luciano Portolano, chef d'état-major de la défense italienne, a effectué une visite au contingent de la mission de soutien bilatéral (MISIN) stationné à Niamey.
Détails de la Visite
- Arrivée : Le général a atterri à Niamey à bord d’un Falcon 900EX de l’armée de l’air italienne (immatriculation MM62210) peu après l’attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026.
- Objectif : Rencontrer et soutenir le contingent italien de la MISIN, qui compte environ 300-350 militaires sur place.
Contexte de l'Attaque
L’attaque a mis en lumière les vulnérabilités régionales malgré la présence de forces, notamment russes, et les efforts de riposte du gouvernement nigérien. L'Italie a confirmé que ses forces n'avaient pas été directement impliquées dans l'attaque.
Activités Confirmées lors de la Visite
- Accueil Officiel : Rencontres avec l'ambassadeur d'Italie au Niger, Roberto Orlando, et le commandant de la MISIN, Général de brigade Ivan Cioffi.
- Rencontres avec le Personnel : Expression d’appréciation pour le professionnalisme et l'engagement des soldats italiens dans un contexte instable.
- Visite du CEMEDAN : Inspection du Centre de médecine aéronautique du Niger, une infrastructure développée par le Task Group Génie de la MISIN, essentielle pour le soutien aux opérations et à l'entraînement des forces nigériennes.
- Entretien avec le Chef d'État-major de la Défense Nigerien : Discussions sur la sécurité régionale et le renforcement de la coopération militaire bilatérale.
Engagement de l'Italie
Le ministère italien de la Défense a souligné l'importance de l'engagement des forces italiennes dans les missions extérieures, renforçant ainsi la crédibilité internationale de l'Italie.
Contexte Stratégique
L'attaque a révélé des défis de sécurité dans la région, qui restent présents malgré les efforts de stabilisation. L'Italie maintient une présence autonome au Niger, orientée vers des intérêts stratégiques :
- Contrôle des Flux Migratoires : Routes via Agadez/Niamey vers la Libye et l'Europe.
- Stabilité Régionale : Partenariat avec les autorités nigériennes tout en restant neutre par rapport aux tensions avec Paris, suite à la décision de la France de quitter le pays.