Niger - Attaque à l'aéroport de Niamey : Le Chef d'État-major italien au chevet de la mission MISIN

Activités Confirmées lors de la Visite

Accueil Officiel : Rencontres avec l'ambassadeur d'Italie au Niger, Roberto Orlando , et le commandant de la MISIN, Général de brigade Ivan Cioffi .

: Rencontres avec l'ambassadeur d'Italie au Niger, , et le commandant de la MISIN, . Rencontres avec le Personnel : Expression d’appréciation pour le professionnalisme et l'engagement des soldats italiens dans un contexte instable.

: Expression d’appréciation pour le professionnalisme et l'engagement des soldats italiens dans un contexte instable. Visite du CEMEDAN : Inspection du Centre de médecine aéronautique du Niger, une infrastructure développée par le Task Group Génie de la MISIN, essentielle pour le soutien aux opérations et à l'entraînement des forces nigériennes.

: Inspection du Centre de médecine aéronautique du Niger, une infrastructure développée par le Task Group Génie de la MISIN, essentielle pour le soutien aux opérations et à l'entraînement des forces nigériennes. Entretien avec le Chef d'État-major de la Défense Nigerien : Discussions sur la sécurité régionale et le renforcement de la coopération militaire bilatérale.





Engagement de l'Italie











Contexte Stratégique

Contrôle des Flux Migratoires : Routes via Agadez/Niamey vers la Libye et l'Europe.

: Routes via Agadez/Niamey vers la Libye et l'Europe. Stabilité Régionale : Partenariat avec les autorités nigériennes tout en restant neutre par rapport aux tensions avec Paris, suite à la décision de la France de quitter le pays.

Le ministère italien de la Défense a souligné l'importance de l'engagement des forces italiennes dans les missions extérieures, renforçant ainsi la crédibilité internationale de l'Italie.L'attaque a révélé des défis de sécurité dans la région, qui restent présents malgré les efforts de stabilisation. L'Italie maintient uneau Niger, orientée vers des intérêts stratégiques :Cette visite rapide et décisive du général Portolano au Niger témoigne de l’engagement de l’Italie à soutenir son contingent sur le terrain et à continuer à travailler pour la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel face aux menaces jihadistes persistantes.