Plan de Réponse Humanitaire RCA 2026 : L'Urgence au cœur des défis de financement

Le Plan de réponse humanitaire 2026 a été officiellement lancé, réunissant le Gouvernement, des partenaires humanitaires et des médias, avec pour objectif principal d'aider 1,3 million de personnes vulnérables à faire face à des besoins humanitaires considérables.
La situation humanitaire est exacerbée par :
- Les mouvements de populations
- L’arrivée de réfugiés soudanais
- Le retour de réfugiés centrafricains
Besoin de Financement
Pour répondre à ces besoins essentiels, un montant de 264,1 millions de dollars est nécessaire. Ce chiffre, bien que réduit par rapport aux précédents, souligne les défis accrus en matière de financement, notamment suite à la diminution de certaines aides.
Priorités du Plan
Les priorités du Plan de réponse humanitaire comprennent :
- Eau, hygiène et assainissement
- Sécurité alimentaire
- Santé et protection
- Éducation
- Lutte contre les violences basées sur le genre
Engagement Humanitaire
Malgré les défis, les partenaires humanitaires continuent leur action pour :
- Sauver des vies
- Renforcer la résilience des communautés