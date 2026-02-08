Plan de Réponse Humanitaire RCA 2026 : L'Urgence au cœur des défis de financement

Les mouvements de populations

L’arrivée de réfugiés soudanais

Le retour de réfugiés centrafricains







Besoin de Financement









Priorités du Plan

Eau, hygiène et assainissement

Sécurité alimentaire

Santé et protection

Éducation

Lutte contre les violences basées sur le genre





Engagement Humanitaire

Sauver des vies

Renforcer la résilience des communautés







Appel à l’Action

Lea été officiellement lancé, réunissant le Gouvernement, des partenaires humanitaires et des médias, avec pour objectif principal d'aiderà faire face à des besoins humanitaires considérables.La situation humanitaire est exacerbée par :Ces facteurs augmentent les besoins dans plusieurs régions du pays.Pour répondre à ces besoins essentiels, un montant deest nécessaire. Ce chiffre, bien que réduit par rapport aux précédents, souligne les défis accrus en matière de financement, notamment suite à la diminution de certaines aides.Les priorités du Plan de réponse humanitaire comprennent :Malgré les défis, les partenaires humanitaires continuent leur action pour :« Un soutien immédiat et durable est indispensable pour protéger des vies et offrir de meilleures perspectives à des millions de Centrafricains », a déclaré un responsable lors de la cérémonie de lancement. Cette initiative vise à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre efficacement aux besoins croissants de la population centrafricaine.