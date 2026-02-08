Côte d'Ivoire - Lutte contre le blanchiment : L'AGRAC transforme les saisies en recettes publiques

L’exploitation illégale de substances minérales

L'escroquerie

Le blanchiment de capitaux

Véhicules : 80 taxis compteurs 2 minicars 1 véhicule utilitaire 2 pick-ups

Bouteilles de gaz butane : 29 bouteilles de type B12 1 212 bouteilles de type B6



Déposséder les auteurs d'infractions du produit de leurs activités illicites

Préserver la valeur économique des biens saisis

Exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs liés aux procédures pénales et administratives

Procéder à des ventes avant jugement de biens meubles saisis, lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et risquent de se déprécier.

L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC) a organisé le 7 février à Abidjan sa première vente aux enchères de l'année 2026, mettant en vente 85 véhicules et 1 241 bouteilles de gaz butane.Cette vente inclut des biens saisis dans le cadre de procédures pénales, associés à des infractions telles que :Durant environ cinq heures, plus de 250 adjudicataires d'Abidjan et d'autres localités ont participé à cette vente, animée par maître Kouamé Ané Jean Bruce, commissaire de justice.Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité économique et financière, visant à :Le produit de cette vente est conservé sur un compte ouvert dans les livres du Trésor public jusqu'à l’issue définitive des procédures judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.L’AGRAC est un établissement public chargé de :Cette vente aux enchères constitue une étape significative dans la lutte contre la criminalité économique et financière, en renforçant les actions de l’État pour combattre les infractions économiques.