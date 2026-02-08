Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d'Ivoire - Lutte contre le blanchiment : L'AGRAC transforme les saisies en recettes publiques


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Cette première vente aux enchères de l'année 2026 a attiré plus de 250 participants, illustrant la transparence et la rigueur du processus de dépossession des avoirs criminels.


Côte d'Ivoire - Lutte contre le blanchiment : L'AGRAC transforme les saisies en recettes publiques




  L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC) a organisé le 7 février à Abidjan sa première vente aux enchères de l'année 2026, mettant en vente 85 véhicules et 1 241 bouteilles de gaz butane.

 

Cette vente inclut des biens saisis dans le cadre de procédures pénales, associés à des infractions telles que :
  • L’exploitation illégale de substances minérales
  • L'escroquerie
  • Le blanchiment de capitaux

 

  • Véhicules :
    • 80 taxis compteurs
    • 2 minicars
    • 1 véhicule utilitaire
    • 2 pick-ups
  • Bouteilles de gaz butane :
    • 29 bouteilles de type B12
    • 1 212 bouteilles de type B6
Durant environ cinq heures, plus de 250 adjudicataires d'Abidjan et d'autres localités ont participé à cette vente, animée par maître Kouamé Ané Jean Bruce, commissaire de justice.

 

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité économique et financière, visant à :
  • Déposséder les auteurs d'infractions du produit de leurs activités illicites
  • Préserver la valeur économique des biens saisis

 

Le produit de cette vente est conservé sur un compte ouvert dans les livres du Trésor public jusqu'à l’issue définitive des procédures judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

L’AGRAC est un établissement public chargé de :
  • Exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs liés aux procédures pénales et administratives
  • Procéder à des ventes avant jugement de biens meubles saisis, lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et risquent de se déprécier.
Cette vente aux enchères constitue une étape significative dans la lutte contre la criminalité économique et financière, en renforçant les actions de l’État pour combattre les infractions économiques.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


