Côte d'Ivoire - Lutte contre le blanchiment : L'AGRAC transforme les saisies en recettes publiques

L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC) a organisé le 7 février à Abidjan sa première vente aux enchères de l'année 2026, mettant en vente 85 véhicules et 1 241 bouteilles de gaz butane.
Cette vente inclut des biens saisis dans le cadre de procédures pénales, associés à des infractions telles que :
- L’exploitation illégale de substances minérales
- L'escroquerie
- Le blanchiment de capitaux
- Véhicules :
- 80 taxis compteurs
- 2 minicars
- 1 véhicule utilitaire
- 2 pick-ups
- Bouteilles de gaz butane :
- 29 bouteilles de type B12
- 1 212 bouteilles de type B6
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité économique et financière, visant à :
- Déposséder les auteurs d'infractions du produit de leurs activités illicites
- Préserver la valeur économique des biens saisis
Le produit de cette vente est conservé sur un compte ouvert dans les livres du Trésor public jusqu'à l’issue définitive des procédures judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’AGRAC est un établissement public chargé de :
- Exécuter les décisions de gel, de saisie et de confiscation des avoirs liés aux procédures pénales et administratives
- Procéder à des ventes avant jugement de biens meubles saisis, lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et risquent de se déprécier.