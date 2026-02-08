Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina - Modernisation aéroportuaire : Ouagadougou se dote d'une salle d'embarquement de haut standing


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Alliant confort moderne et promotion de l'artisanat local, cette nouvelle infrastructure R+1 positionne l'aéroport comme un hub compétitif en Afrique de l'Ouest.


Burkina - Modernisation aéroportuaire : Ouagadougou se dote d'une salle d'embarquement de haut standing



  Le Ministre d’État, Émile ZERBO, a présidé la cérémonie officielle d’inauguration de la nouvelle salle d’embarquement R+1 de l'Aéroport International de Ouagadougou.

 

Conçue pour améliorer le confort des voyageurs, cette salle d’embarquement offre :
  • Capacité d’accueil : 200 places extensibles
  • Salles d’attente modernes
  • Postes de contrôle de police ultra-modernes, respectant les standards internationaux

 

La salle abrite également une boutique moderne, « Faso Free Shop », qui propose :
  • Produits de luxe
  • Biens de consommation courante
  • Objets d’art valorisant la richesse culturelle et historique du Burkina Faso

 

Le Ministre Émile ZERBO a exprimé que cette réalisation « va bien au-delà d'un simple espace d’embarquement ». Il a déclaré :
"Elle symbolise notre engagement à offrir aux passagers une expérience à la hauteur des standards internationaux et illustre la vision du Gouvernement burkinabè de faire de chaque aéroport une plateforme moderne, compétitive et accueillante."

Le Ministre a également mentionné que d'autres infrastructures sont en cours dans des villes telles que Bobo-Dioulasso, Donsin, Dori et Fada N'Gourma, renforçant ainsi le réseau aéroportuaire et offrant des services de qualité aux usagers.

 

Monsieur Joseph FADOUL, promoteur de « Faso Free Shop », a souligné que cette infrastructure vise à moderniser l’Aéroport tout en respectant les standards internationaux et en mettant en valeur les valeurs culturelles, artistiques et historiques endogènes.

 

La cérémonie a été marquée par :
  • Coupure symbolique du ruban par le Ministre Émile ZERBO
  • Une visite guidée des installations, incluant les espaces commerciaux et les salons de la zone shopping
Cette inauguration souligne un pas important vers l'amélioration des infrastructures aéroportuaires du Burkina Faso, positionnant le pays comme un acteur clé dans le développement économique et la connectivité dans la région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


