Burkina - Modernisation aéroportuaire : Ouagadougou se dote d'une salle d'embarquement de haut standing

Le Ministre d’État, Émile ZERBO, a présidé la cérémonie officielle d’inauguration de la nouvelle salle d’embarquement R+1 de l'Aéroport International de Ouagadougou.
Conçue pour améliorer le confort des voyageurs, cette salle d’embarquement offre :
- Capacité d’accueil : 200 places extensibles
- Salles d’attente modernes
- Postes de contrôle de police ultra-modernes, respectant les standards internationaux
La salle abrite également une boutique moderne, « Faso Free Shop », qui propose :
- Produits de luxe
- Biens de consommation courante
- Objets d’art valorisant la richesse culturelle et historique du Burkina Faso
Le Ministre Émile ZERBO a exprimé que cette réalisation « va bien au-delà d'un simple espace d’embarquement ». Il a déclaré :
"Elle symbolise notre engagement à offrir aux passagers une expérience à la hauteur des standards internationaux et illustre la vision du Gouvernement burkinabè de faire de chaque aéroport une plateforme moderne, compétitive et accueillante."
Le Ministre a également mentionné que d'autres infrastructures sont en cours dans des villes telles que Bobo-Dioulasso, Donsin, Dori et Fada N'Gourma, renforçant ainsi le réseau aéroportuaire et offrant des services de qualité aux usagers.
Monsieur Joseph FADOUL, promoteur de « Faso Free Shop », a souligné que cette infrastructure vise à moderniser l’Aéroport tout en respectant les standards internationaux et en mettant en valeur les valeurs culturelles, artistiques et historiques endogènes.
La cérémonie a été marquée par :
- Coupure symbolique du ruban par le Ministre Émile ZERBO
- Une visite guidée des installations, incluant les espaces commerciaux et les salons de la zone shopping