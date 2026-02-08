Burkina - Modernisation aéroportuaire : Ouagadougou se dote d'une salle d'embarquement de haut standing

Capacité d’accueil : 200 places extensibles

Salles d’attente modernes

Postes de contrôle de police ultra-modernes, respectant les standards internationaux

Produits de luxe

Biens de consommation courante

Objets d’art valorisant la richesse culturelle et historique du Burkina Faso

"Elle symbolise notre engagement à offrir aux passagers une expérience à la hauteur des standards internationaux et illustre la vision du Gouvernement burkinabè de faire de chaque aéroport une plateforme moderne, compétitive et accueillante."

Coupure symbolique du ruban par le Ministre Émile ZERBO

Une visite guidée des installations, incluant les espaces commerciaux et les salons de la zone shopping

Le Ministre d’État, Émile ZERBO, a présidé la cérémonie officielle d’inauguration de la nouvelle salle d’embarquement R+1 de l'Aéroport International de Ouagadougou.Conçue pour améliorer le confort des voyageurs, cette salle d’embarquement offre :La salle abrite également une boutique moderne, « Faso Free Shop », qui propose :Le Ministre Émile ZERBO a exprimé que cette réalisation « va bien au-delà d'un simple espace d’embarquement ». Il a déclaré :Le Ministre a également mentionné que d'autres infrastructures sont en cours dans des villes telles que Bobo-Dioulasso, Donsin, Dori et Fada N'Gourma, renforçant ainsi le réseau aéroportuaire et offrant des services de qualité aux usagers.Monsieur Joseph FADOUL, promoteur de « Faso Free Shop », a souligné que cette infrastructure vise à moderniser l’Aéroport tout en respectant les standards internationaux et en mettant en valeur les valeurs culturelles, artistiques et historiques endogènes.La cérémonie a été marquée par :Cette inauguration souligne un pas important vers l'amélioration des infrastructures aéroportuaires du Burkina Faso, positionnant le pays comme un acteur clé dans le développement économique et la connectivité dans la région.