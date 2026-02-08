Sénégal Oriental : Le Président Bassirou Diomaye Faye scelle sa tournée par le prisme de la sécurité et de l'équité

Renouvelé le soutien de la Nation à ces forces engagées quotidiennement pour la protection du territoire et la sécurité des populations.

Réaffirmé la volonté de l'État d'améliorer les conditions de travail et de vie de ces agents là où ils sont déployés.

Lors de sa tournée dans le Sénégal oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a conclu ses activités par la visite d'une structure importante dédiée à la Gendarmerie mobile. Après cette visite, il a reçu des honneurs militaires à l’aéroport, en présence des autorités militaires, administratives et civiles de la région, avant de regagner Dakar.En tant que Chef suprême des Armées, le Président a choisi de conclure ses déplacements par une rencontre avec les Forces de défense et de sécurité. Lors de cet échange, il a :Cette dernière séquence donne tout son sens à une tournée de plusieurs jours dans le Sénégal oriental, marquée par des actions concrètes en faveur de :Cette approche globale du développement vise à intégrer les enjeux économiques, sociaux et sécuritaires pour servir l’équité territoriale et la justice sociale.À travers cette tournée, le Président a affirmé une méthode de gouvernance axée sur :Son objectif est de favoriser un développement équilibré, inclusif et juste, s'assurant qu'aucune région ni aucune communauté ne soit laissée pour compte dans le projet national.La tournée s'achève sur un message clair : le développement durable du Sénégal repose sur un équilibre maîtrisé entre sécurité, cohésion sociale, équité territoriale et investissement dans le capital humain. Cette vision d'ensemble est tournée vers l’avenir et guidée par l’intérêt général.