Sénégal Oriental : Le Président Bassirou Diomaye Faye scelle sa tournée par le prisme de la sécurité et de l'équité

Lors de sa tournée dans le Sénégal oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a conclu ses activités par la visite d'une structure importante dédiée à la Gendarmerie mobile. Après cette visite, il a reçu des honneurs militaires à l’aéroport, en présence des autorités militaires, administratives et civiles de la région, avant de regagner Dakar.
En tant que Chef suprême des Armées, le Président a choisi de conclure ses déplacements par une rencontre avec les Forces de défense et de sécurité. Lors de cet échange, il a :
- Renouvelé le soutien de la Nation à ces forces engagées quotidiennement pour la protection du territoire et la sécurité des populations.
- Réaffirmé la volonté de l'État d'améliorer les conditions de travail et de vie de ces agents là où ils sont déployés.
Cette dernière séquence donne tout son sens à une tournée de plusieurs jours dans le Sénégal oriental, marquée par des actions concrètes en faveur de :
- Formation
- Emploi
- Connectivité numérique
- Désenclavement
- Accès aux services essentiels
- Sécurité
À travers cette tournée, le Président a affirmé une méthode de gouvernance axée sur :
- La présence sur le terrain
- L’écoute attentive des territoires
- La constance dans l’action publique