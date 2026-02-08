Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal Oriental : Le Président Bassirou Diomaye Faye scelle sa tournée par le prisme de la sécurité et de l'équité


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Le Chef suprême des Armées a conclu son déplacement en réaffirmant que la stabilité du territoire est le socle sur lequel repose l'ambition de justice sociale et de désenclavement du pays.


  Lors de sa tournée dans le Sénégal oriental, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a conclu ses activités par la visite d'une structure importante dédiée à la Gendarmerie mobile. Après cette visite, il a reçu des honneurs militaires à l’aéroport, en présence des autorités militaires, administratives et civiles de la région, avant de regagner Dakar.

 

En tant que Chef suprême des Armées, le Président a choisi de conclure ses déplacements par une rencontre avec les Forces de défense et de sécurité. Lors de cet échange, il a :
  • Renouvelé le soutien de la Nation à ces forces engagées quotidiennement pour la protection du territoire et la sécurité des populations.
  • Réaffirmé la volonté de l'État d'améliorer les conditions de travail et de vie de ces agents là où ils sont déployés.

 

Cette dernière séquence donne tout son sens à une tournée de plusieurs jours dans le Sénégal oriental, marquée par des actions concrètes en faveur de :
  • Formation
  • Emploi
  • Connectivité numérique
  • Désenclavement
  • Accès aux services essentiels
  • Sécurité
Cette approche globale du développement vise à intégrer les enjeux économiques, sociaux et sécuritaires pour servir l’équité territoriale et la justice sociale.

 

À travers cette tournée, le Président a affirmé une méthode de gouvernance axée sur :
  • La présence sur le terrain
  • L’écoute attentive des territoires
  • La constance dans l’action publique
Son objectif est de favoriser un développement équilibré, inclusif et juste, s'assurant qu'aucune région ni aucune communauté ne soit laissée pour compte dans le projet national.

 

La tournée s'achève sur un message clair : le développement durable du Sénégal repose sur un équilibre maîtrisé entre sécurité, cohésion sociale, équité territoriale et investissement dans le capital humain. Cette vision d'ensemble est tournée vers l’avenir et guidée par l’intérêt général.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


