Sénégal - Kédougou : Le Programme Promovilles au cœur de la transformation urbaine

Administratifs

Sanitaires

Éducatifs

Commerciaux

La réhabilitation et l’équipement de la Maison de la Femme

La construction et la réhabilitation de 24 salles de classe

Des aménagements paysagers

La mise en place d’outils de suivi et d’évaluation pour mesurer l’impact socio-économique des réalisations

De retour de Saraya, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu sur le site des réalisations du programme Promovilles dans la commune de Kédougou. Cette visite a permis d’évaluer l'avancement des travaux de voirie urbaine.Les travaux en cours consistent en la construction et la réhabilitation de 6,45 kilomètres de routes assainies et éclairées, reliant les principaux équipements de la ville :Ces axes stratégiques améliorent la fluidité des déplacements et l’accessibilité aux services essentiels.Le projet inclut également l’installation de 328 lampadaires le long des tronçons et dans plusieurs quartiers, afin d'améliorer la sécurité des personnes et des biens, particulièrement durant la nuit.En plus des infrastructures routières, le programme Promovilles comprend :Le projet est financé par l’État du Sénégal, avec le soutien de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), mobilisant un investissement global de plus de 5,7 milliards de francs CFA.Ces travaux ont généré d'importantes retombées en matière d'emploi local. Les chantiers de pavage et de voirie ont permis de mobiliser et de former de nombreux jeunes des quartiers concernés, favorisant leur insertion professionnelle et la valorisation des compétences locales.Par cette descente sur le terrain, le Président réaffirme une priorité politique : faire des infrastructures urbaines de proximité un levier essentiel d'équité territoriale, de cohésion sociale et de développement inclusif. Ces investissements visent à améliorer concrètement les conditions de vie des populations et à renforcer l’attractivité des villes de l’intérieur du pays, en parfaite cohérence avec la vision stratégique Sénégal 2050.