Libye : la mort de Saïf al-Islam Kadhafi, une autre plaie ouverte

Quinze ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye peine toujours à refermer la parenthèse de la guerre et du chaos.



Le pays, autrefois parmi les plus stables d’Afrique du Nord, reste fragmenté entre rivalités politiques, milices armées et influences étrangères. Le rêve d’une transition démocratique apaisée s’est peu à peu transformé en une longue période d’incertitude. Aujourd’hui, la mort de Saïf al-Islam Kadhafi ravive les souvenirs d’un passé qui ne passe pas.



Chaque rebondissement lié à l’ancienne famille dirigeante réveille des fractures profondes dans la société. Plus qu’un fait isolé, c’est le symbole d’un pays qui n’a jamais totalement soldé ses comptes avec son histoire récente. Pendant des années, la Libye a été le théâtre d’ingérences multiples. Chacun y est allé de ses intérêts stratégiques, économiques ou sécuritaires.



Mais au bout du compte, aucune intervention extérieure n’a réussi à offrir aux Libyens ce qu’ils attendent le plus : une paix durable et un État stable. La leçon semble désormais claire : la paix ne s’importe pas, elle se construit de l’intérieur. L’urgence pour la Libye n’est plus de chercher un sauveur venu d’ailleurs, mais de bâtir un consensus national. Dialogue inclusif, réconciliation, institutions crédibles et élections transparentes restent les piliers incontournables.



Sans cela, chaque crise risque de rouvrir les plaies au lieu de les cicatriser. La nouvelle génération libyenne aspire à autre chose qu’aux querelles du passé. Elle veut un avenir, des emplois, de la sécurité et une voix dans le destin de son pays. C’est peut-être là que réside la véritable lueur d’espoir : dans cette jeunesse qui n’a connu que l’instabilité mais refuse d’en faire une fatalité.



Tourner la page ne signifie pas oublier, mais apprendre. Pour la Libye, le temps est venu de transformer les leçons de l’histoire en fondations pour demain. La paix, si elle doit naître, parlera d’abord avec un accent libyen.