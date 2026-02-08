Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Libye : la mort de Saïf al-Islam Kadhafi, une autre plaie ouverte


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 10 Février 2026



Libye : la mort de Saïf al-Islam Kadhafi, une autre plaie ouverte
Quinze ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye peine toujours à refermer la parenthèse de la guerre et du chaos.

Le pays, autrefois parmi les plus stables d’Afrique du Nord, reste fragmenté entre rivalités politiques, milices armées et influences étrangères. Le rêve d’une transition démocratique apaisée s’est peu à peu transformé en une longue période d’incertitude. Aujourd’hui, la mort de Saïf al-Islam Kadhafi ravive les souvenirs d’un passé qui ne passe pas.

Chaque rebondissement lié à l’ancienne famille dirigeante réveille des fractures profondes dans la société. Plus qu’un fait isolé, c’est le symbole d’un pays qui n’a jamais totalement soldé ses comptes avec son histoire récente. Pendant des années, la Libye a été le théâtre d’ingérences multiples. Chacun y est allé de ses intérêts stratégiques, économiques ou sécuritaires.

Mais au bout du compte, aucune intervention extérieure n’a réussi à offrir aux Libyens ce qu’ils attendent le plus : une paix durable et un État stable. La leçon semble désormais claire : la paix ne s’importe pas, elle se construit de l’intérieur. L’urgence pour la Libye n’est plus de chercher un sauveur venu d’ailleurs, mais de bâtir un consensus national. Dialogue inclusif, réconciliation, institutions crédibles et élections transparentes restent les piliers incontournables.

Sans cela, chaque crise risque de rouvrir les plaies au lieu de les cicatriser. La nouvelle génération libyenne aspire à autre chose qu’aux querelles du passé. Elle veut un avenir, des emplois, de la sécurité et une voix dans le destin de son pays. C’est peut-être là que réside la véritable lueur d’espoir : dans cette jeunesse qui n’a connu que l’instabilité mais refuse d’en faire une fatalité.

Tourner la page ne signifie pas oublier, mais apprendre. Pour la Libye, le temps est venu de transformer les leçons de l’histoire en fondations pour demain. La paix, si elle doit naître, parlera d’abord avec un accent libyen.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/02/2026

Solidarité Nationale : 1 500 Kits pour les personnes vulnérables du Moyen-Chari

Solidarité Nationale : 1 500 Kits pour les personnes vulnérables du Moyen-Chari

Projet METRO PARC à Kileb-mat : L'exigence d'un urbanisme durable Projet METRO PARC à Kileb-mat : L'exigence d'un urbanisme durable 09/02/2026

Populaires

Tchad : trois femmes promues à l’international reçues par le chef de l’Etat

09/02/2026

Tchad : à ‎ N'Djamena, un commerçant poursuivi pour abus de confiance

09/02/2026

Tchad : entré illégalement au Tchad, un ressortissant nigérian devant le Tribunal de Grande Instance de ‎‎N'Djamena

09/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter