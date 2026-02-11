Alwihda Info
Burkina : une première transformation rénale saluée par le Premier ministre


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Février 2026



Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu, le mardi 10 février 2026, une délégation de l’équipe médicale ayant conduit avec succès la première transplantation rénale au Burkina Faso, accompagnée du couple bénéficiaire de cette intervention majeure.

La délégation a été présentée au chef du gouvernement par le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou. ‎ ‎Cette rencontre a été l’occasion pour le chef du gouvernement de saluer une prouesse médicale historique, intervenue le 29 juillet 2025, marquant une avancée décisive dans la prise en charge de l’insuffisance rénale dans le pays. ‎ ‎

Le Premier ministre a félicité l’ensemble de l’équipe médicale pour son professionnalisme, son engagement et son sens élevé du devoir, tout en adressant ses encouragements et son souhait de parfaite santé au premier couple formé par la donneuse et la receveuse, pionnières et symboles d’espoir et de solidarité nationale.

Moment chargé d’émotion, l’audience a également donné la parole à la receveuse de la greffe, qui a exprimé sa profonde gratitude au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour les investissements consentis dans le secteur de la santé, ainsi qu’à l’équipe médicale dont l’expertise lui permet aujourd’hui de retrouver une vie normale.

‎ ‎Le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Dr Lin Somda, a exposé les principaux défis liés à la greffe rénale, notamment l’approvisionnement en médicaments, le financement du don et le suivi post-opératoire. ‎ ‎ Des préoccupations que le Premier ministre a accueillies avec une attention particulière. ‎ ‎

Rassurant ses interlocuteurs, le chef du gouvernement a réaffirmé la pleine disponibilité du gouvernement à poursuivre le renforcement du plateau technique et des ressources humaines nationales, afin de garantir un accès élargi aux soins spécialisés. ‎ ‎Il a souligné que l’ambition des autorités est de faire du Burkina Faso un pays à la pointe de la technologie en matière sanitaire, dans une dynamique résolue de souveraineté sanitaire.

‎ ‎«Au-delà de la néphrologie, le gouvernement est disposé à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de l’amélioration durable de l’offre de soins et de l’atteinte de la souveraineté sanitaire », a indiqué Dr Lin Somda, rapportant les propos du Premier ministre. ‎ ‎Le chef du gouvernement a également encouragé une collaboration renforcée entre les établissements publics et privés, afin de mutualiser les compétences, les ressources et les expertises au bénéfice des populations.


