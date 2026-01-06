Tchad : visite d’inspection du Premier ministre au chantier du Stade Idriss Mahamat Ouya

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina a effectué ce mardi 6 janvier 2026, une visite d'inspection sur le chantier de rénovation du Stade omnisports Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena.



Ce projet de modernisation, confié à l'entreprise nationale AL-Matar S.A. inclut le remplacement de la pelouse et du tartan, la construction de vestiaires aux normes internationales, le renouvellement complet de la toiture dégradée, l’aménagement polyvalent des espaces sous la tribune Galaxie, la création d’une nouvelle tribune (tribune B) avec bureaux et salles de réunion, la réhabilitation du système de canalisation, de l’éclairage et des dispositifs de sécurité.



Cependant, lancé depuis 2022 pour une durée d'un an, le chantier accuse de graves retards et une mauvaise qualité d'exécution des travaux. Face à ce constat, le Premier ministre, Amb. Allah Maye Halina a exigé plus de rigueur et une mobilisation générale pour une exécution rapide du chantier dont le décaissement a été totalement fait.



Dans la même lancée, le chef du gouvernement a adressé un avertissement ferme à toutes les entreprises en charge des différents chantiers de l'État dont les travaux peinent à avancer malgré la totalité des engagements respectés de la part du gouvernement.



Cette démarche s’inscrit dans la dynamique d’accélération des chantiers prioritaires définis par le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, visant à promouvoir discipline, responsabilité et efficacité dans la gestion des projets publics au service du développement du Tchad.