AFRIQUE

Burkina Faso : la diaspora ouvre l’année 2026 avec 22 millions FCFA de contributions patriotiques


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Janvier 2026


​La diaspora burkinabè du Togo et du Koweït a ouvert l’année 2026 par une contribution totale de 22 millions de FCFA en soutien à l’effort de paix et de reconstruction du Burkina Faso. La cérémonie de remise s’est tenue le 5 janvier 2026 à Ouagadougou, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.


La diaspora du Togo a mobilisé 20 millions de FCFA en numéraire, ainsi que des dons en nature d’une valeur de plus de 2 millions de FCFA destinés aux personnes déplacées internes. De son côté, la diaspora du Koweït a contribué à hauteur de 2 millions de FCFA, dont 1 million pour le Fonds de soutien patriotique et 1 million pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le ministre a salué le patriotisme et la solidarité des Burkinabè de l’extérieur et transmis la reconnaissance du Président du Faso et du Gouvernement. Il a souligné l’importance du Fonds de soutien patriotique, qui a permis de mobiliser plus de 212 milliards de FCFA en 2025, et a rassuré la diaspora sur les avancées positives enregistrées dans la lutte contre le terrorisme et le développement du pays.


