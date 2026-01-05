Burkina Faso : la diaspora ouvre l’année 2026 avec 22 millions FCFA de contributions patriotiques

La diaspora du Togo a mobilisé 20 millions de FCFA en numéraire, ainsi que des dons en nature d’une valeur de plus de 2 millions de FCFA destinés aux personnes déplacées internes. De son côté, la diaspora du Koweït a contribué à hauteur de 2 millions de FCFA, dont 1 million pour le Fonds de soutien patriotique et 1 million pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo.



Le ministre a salué le patriotisme et la solidarité des Burkinabè de l’extérieur et transmis la reconnaissance du Président du Faso et du Gouvernement. Il a souligné l’importance du Fonds de soutien patriotique, qui a permis de mobiliser plus de 212 milliards de FCFA en 2025, et a rassuré la diaspora sur les avancées positives enregistrées dans la lutte contre le terrorisme et le développement du pays.