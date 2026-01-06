Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministre de l’Éducation nationale assure l’intérim à la Fonction publique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Janvier 2026



Une note officielle du gouvernement annonce la mise en place d’un intérim à la tête du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, suite à l’évacuation sanitaire de son titulaire, Abdoulaye Mbodou Mbami, vers l’Égypte, à la suite d’une blessure.

Selon la note d’intérim adressée à l’attention des membres du gouvernement, l’absence du ministre justifie la désignation de Dr Aboubakar Assidick Tchoroma, ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, pour assurer l’intérim du département à compter du 05 janvier 2026.

La décision, signée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtquina, chargée de la Promotion du bilinguisme dans l’Administration et des Relations avec les Grandes Institutions, vise à garantir la continuité de l’action gouvernementale et le bon fonctionnement de l’administration publique durant la convalescence du ministre évacué.

L’évacuation sanitaire de Abdoulaye Mbodou Mbami vers l’Égypte a été décidée afin de lui permettre de recevoir des soins spécialisés à la suite de la blessure dont il a été victime.


