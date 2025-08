Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Prendre une position claire et ferme sur la situation en Palestine ;

Exiger un cessez-le-feu immédiat ;

Soutenir l’ouverture d’une enquête internationale indépendante ;

Œuvrer pour une solution juste et durable fondée sur le droit international et les résolutions onusiennes.

Dans ce courrier référencé 017/BPN/07/2025, l’UNCD souligne le contraste tragique entre les idéaux fondateurs de l’ONU après la Seconde Guerre mondiale — paix, droits humains et dignité — et le silence actuel de la communauté internationale face aux crimes commis, notamment dans la bande de Gaza.« La conscience humaine vacille en assistant impuissante à la mise à mort, de sang-froid, de milliers d’enfants et d’innocents », écrit l’UNCD. L’organisation décrit des actes assimilables à des crimes de guerre : bombardements de civils, famines organisées, destruction de structures médicales et tirs sur des centres de distribution d’aide humanitaire.L’UNCD estime que ces actes relèvent non seulement d'une violation flagrante du droit international humanitaire, mais aussi d'une menace directe à la crédibilité des Nations Unies elles-mêmes. L’organisation politique tchadienne appelle le Secrétaire général à :Dans un ton grave, la lettre met également en garde : « L’histoire nous jugera tous. Veillons à ce que notre silence ne soit pas complice de l’injustice. »Enfin, l’UNCD s’adresse aussi aux puissances influentes et aux consciences éveillées du monde entier, les appelant à se mobiliser contre ce qu’elle qualifie d’« agression barbare », et à contraindre l’occupant à ouvrir les passages frontaliers pour l’acheminement urgent de nourriture et de médicaments.