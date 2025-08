Tchad : pose de la première pierre de construction du marché moderne interprovincial de Ngouri

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani a présidé hier à Ngouri, la cérémonie de pose de la première pierre en vue de la construction du marché moderne interprovincial de Ngouri.



La construction de ce marché s'inscrit dans le cadre du Projet de relance et de développement de la région du Lac (PROLAC), financé par la Banque mondiale. Ce projet ambitieux qui sera réalisé avec l'appui du projet PROLAC, illustre la volonté des autorités locales d’améliorer les conditions de vie des habitants, tout en stimulant le développement économique et social de la province.



Le marché interprovincial de Ngouri sera bâti sur une superficie de 20 000m² et comprendra des boutiques, des hangars, des bâtiments administratifs, des chambres froides et un château d'eau de 10 mètres cube et le tout équipé d'un système solaire.



Le maire de la ville de Ngouri, Moussa Auguste a témoigné sa gratitude au projet PROLAC financé par la Banque mondiale Pour la construction de ce marché qui jettera de nouvelle bases d'une économie résiliente et diversifié pour les investissements, le directeur général de l'entreprise ECRB, Mahamat Nassour Abdoulaye a promis de travailler selon les règles de l'art, tout en respectant le délai d'exécution de six mois, pour le bien-être de la population.



Le coordonnateur national du projet PROLAC, Adeguelaye Yang Joël a justifié le choix de Ngouri par sa position entre les quatre provinces que sont le Lac, le Kanem, le Barh el Ghazal et le Hadjer Lamis. Pour lui, ce marché sera non seulement un centre économique attractif, mais permettra de booster la capacité de mobilisation des ressources, compte tenu de sa position géographique.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani a exhorté l’entreprise en charge des travaux et le bureau de contrôle à réaliser cet ouvrage avec soin, conformément au cahier de charges, et d'observer scrupuleusement le délai d'exécution. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise ECRB, pour un montant global de 750 000 millions de nos francs, pour une période de six mois.