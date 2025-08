Tchad : la mairie centrale de N’Djamena et l’ONAPE s’engagent sur l’emploi des jeunes et la transition écologique

Ce mercredi 06 août 2025, la mairie centrale de N’Djamena et l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) ont procédé à la signature d’une convention de partenariat dans le cadre du projet « Emploi et Ville ». Cette initiative vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, tout en soutenant la transition écologique de la capitale.



Ce projet est articulé autour de quatre composantes majeures :

Composante 1 : mise à disposition d’espaces municipaux pour la création d’activités génératrices de revenus (AGR) au profit des jeunes ;

Composante 2 : création d’une pépinière municipale, adossée à un programme de formation à l’emploi vert ;

Composante 3 : formation, recyclage et valorisation des déchets plastiques pour la fabrication de pavés écologiques ; Composante 4 : création d’une usine municipale de fabrication de bacs à ordures, avec une priorité accordée à l’emploi local et à la formation des potentiels bénéficiaires.



Pour le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, ce projet s’inscrit dans une démarche stratégique visant à concilier développement durable et création d’emplois décents. « Il s’agit de donner aux jeunes des opportunités concrètes dans des secteurs porteurs, tout en accompagnant la ville de N’Djamena dans sa transition écologique », a-t-il déclaré.