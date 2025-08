TCHAD

Le Tchad accorde un abattement douanier de 75 % sur les véhicules hybrides et électriques

Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Août 2025

​N’Djamena, 6 août 2025 – Dans une démarche stratégique en faveur de la transition énergétique et de la promotion des technologies propres, le gouvernement tchadien, à travers un arrêté signé par le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, accorde un abattement exceptionnel de 75 % sur la valeur transactionnelle des véhicules hybrides et électriques neufs importés.