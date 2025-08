Tchad : le ministre de l'Eau et de l'Energie en visite de travail à Abu Dhabi

En prélude à l’inauguration prévue en septembre prochain de la centrale photovoltaïque de 50 MW de Djarmaya, construite par la société Global South Utilities, le ministre de l’Eau et de l’Énergie Passale Kanabe Marcelin est depuis ce matin à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, accompagné de ses proches collaborateurs.



Une visite marquante pour célébrer l’aboutissement d’un projet stratégique pour le Tchad. ‎ ‎Reçu par le PDG de GSU Ali Alshimmari, le ministre a salué la réussite de ce chantier lancé le 4 décembre 2024.



« Ce projet est une étape majeure pour notre politique énergétique conformément à la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat. Il renforce notre capacité de production et s’inscrit dans notre vision d’un mix énergétique durable », a-t-il déclaré. Face au succès de ce premier projet, le ministre a plaidé pour la construction urgente d’une ligne de transport 2x33/15kV à Djarmaya, essentielle pour : faciliter l’évacuation de l’énergie produite ; stabiliser le réseau électrique local.



‎Aussi, l'augmentation de la capacité de stockage de la centrale de 5 à 30 MWH pour stabiliser l'injection solaire sur la ligne venant de Djarmaya contenant les productions des centrales de NRC, DENALI et GREEN ENERGY ; ‎ ‎Le ministre a également sollicité GSU pour la construction de deux nouvelles centrales solaires de 12MW +10MWh chacune, à Abéché et Sarh. Une initiative qui étendra l’accès à une électricité propre et abordable dans ces régions. ‎ ‎



Honoré par cette visite, le PDG de GSU a marqué son accord et a instruit ses équipes séance tenante, d’envoyer une mission au Tchad dès la semaine prochaine pour lancer les études de faisabilité pour la construction de la ligne de transport et les nouvelles centrales de Sarh et Abéché. ‎ ‎Aussi, il faut signaler que le ministre n'a pas perdu de vue d'évoquer avec son hôte l'accompagnement de GSU dans la mise en place des projets du PND « Tchad connexion 2030 ».