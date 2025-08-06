Tchad : à quand la digitalisation des recettes communales ?

La haute sphère du pays a émis une volonté de digitaliser les services liés aux domaines des recettes dans plusieurs services, notamment dans les communes. L'objectif est de lutter contre les détournements des recettes qui prennent souvent une autre direction. Cette digitalisation de taxation fait face à des problèmes de connexion Internet et du manque d’énergie.



Dans nos différents marchés et les boutiques au bord des routes bitumées, les recettes de taxes se font au temps jadis, l'agent encaisse l'argent en contrepartie d'un reçu. Pourtant, l'expérience de cette méthode traditionnelle a prouvé qu'une grande partie de recettes n'attirent pas la caisse des communes.



Malheureusement, la collecte des recettes demeure traditionnelle, difficile de tirer les leçons face aux défis liés à l'accès à l'Internet et l'énergie. Le constat visible est que certaines communes sont connectées à l’énergie TchadElec, en cas de coupure tout est aux arrêts.



À cela s'ajouter la difficulté d'accès au service Internet, une situation qui empêche de rendre possible la digitalisation des recettes.