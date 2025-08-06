Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à quand la digitalisation des recettes communales ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 7 Août 2025



Tchad : à quand la digitalisation des recettes communales ?
La haute sphère du pays a émis une volonté de digitaliser les services liés aux domaines des recettes dans plusieurs services, notamment dans les communes. L'objectif est de lutter contre les détournements des recettes qui prennent souvent une autre direction. Cette digitalisation de taxation fait face à des problèmes de connexion Internet et du manque d’énergie.

Dans nos différents marchés et les boutiques au bord des routes bitumées, les recettes de taxes se font au temps jadis, l'agent encaisse l'argent en contrepartie d'un reçu. Pourtant, l'expérience de cette méthode traditionnelle a prouvé qu'une grande partie de recettes n'attirent pas la caisse des communes.

Malheureusement, la collecte des recettes demeure traditionnelle, difficile de tirer les leçons face aux défis liés à l'accès à l'Internet et l'énergie. Le constat visible est que certaines communes sont connectées à l’énergie TchadElec, en cas de coupure tout est aux arrêts.

À cela s'ajouter la difficulté d'accès au service Internet, une situation qui empêche de rendre possible la digitalisation des recettes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/08/2025

Le Tchad accorde un abattement douanier de 75 % sur les véhicules hybrides et électriques

Le Tchad accorde un abattement douanier de 75 % sur les véhicules hybrides et électriques

Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports 06/08/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

06/08/2025

Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir

06/08/2025

Tchad : la mairie centrale de N’Djamena et l’ONAPE s’engagent sur l’emploi des jeunes et la transition écologique

06/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter