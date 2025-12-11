Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a procédé ce jeudi 11 décembre 2025 à la pose officielle de la première pierre pour la construction de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha.



La cérémonie s’est tenue à Khach-Khacha, localité située à 45 km au sud-ouest d’Am-Timan, en présence des autorités administratives et d’une population venue nombreuse. Ce projet, qui reliera les villages de Khach-Khacha, Anala et Mina, répond à un besoin pressant exprimé par les habitants qui souhaitent disposer d’infrastructures durables pour sécuriser les déplacements, notamment en saison des pluies.



Le sous-préfet Moussa Ali Abdoulaye a souligné que ces ouvrages permettront de faciliter l’accès aux marchés, et d’assurer la continuité des services sociaux de base. Il a exprimé, au nom des populations concernées, sa profonde gratitude à toutes les parties prenantes ayant contribué à la concrétisation de cette initiative.



Le président du comité d’organisation, Mahamat Koussou, a précisé que ce projet est le fruit d’une collaboration exemplaire entre l’État tchadien, la Mission TEAM, l’Église Évangélique au Tchad (EET) et l’Association pour la Solidarité et le Développement (ASD), anciennement AJRPS. Une motion spéciale de remerciement a été adressée par la population au président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, pour son soutien dans la réalisation de ces infrastructures.



Dans son allocution, le général Ismat Issakha Acheikh a interpellé l’entreprise AL-KAOSSAR, chargée des travaux, ainsi que la mission de contrôle, sur l’importance du respect des normes de qualité et du délai contractuel de cinq mois. « Je tiens également à remercier toute la communauté bénéficiaire, en particulier les chefs de cantons, qui ont non seulement contribué financièrement, mais ont aussi mobilisé leurs populations en faveur de ce projet », a-t-il déclaré.



Des attestations de reconnaissance ont été remises à plusieurs personnalités pour leur engagement dans divers domaines liés au projet au développement de la province. En posant la première pierre, le délégué général a exprimé sa satisfaction et son espoir de voir d’autres projets similaires émerger, avec l’appui renouvelé de la Mission TEAM, de l’EET et de leur partenaire ASD, actifs dans la province du Salamat.