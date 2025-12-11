Tchad : deux officiers de Police pour leur dévouement exemplaire

Au nom du directeur général de la Police nationale, le directeur de la Sécurité politique, le contrôleur général de Police Hachim Haroun Deby a remis aux commandants Adam Hemchi Migue, chef de la Police de Proximité, et à son adjoint Mahamat Zène Djazim Doukhour, des lettres de félicitations décernées par le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration.



Cette distinction vient saluer leur exemplarité, leur professionnalisme et leur engagement constant au service de la Nation.