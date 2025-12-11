Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Mayo Kebbi Ouest, un forum public sur la paix organisée à Gagal pour renforcer la cohésion sociale


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 11 Décembre 2025



Le comité départemental de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale (CODEPARD) de Nanaye, en collaboration avec l’ONG ACCRA, a organisé ce jeudi 11 décembre 2025 à Gagal, un forum public consacré à la promotion de la paix.

La rencontre a mobilisé les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, communautaires, les forces de défense et de sécurité ainsi que les représentants des groupements. La cérémonie d’ouverture est présidée par le préfet du département de Nanaye, Kalmayebé May Romkeuh, accompagné du maire de la ville de Gagal, Menda Digamyo Amos, et du sous-préfet de Gagal Rural, Lundi Gaston Waboutou, en présence des membres de la mission de l’ONG ACCRA.

Selon les organisateurs, ce forum vise à assurer la durabilité et l’appropriation des actions de paix engagées dans le département. Il s’agit notamment d’informer les populations sur les initiatives en cours, de recueillir leurs préoccupations, leurs suggestions et leurs perceptions liées aux questions de sécurité et de cohésion sociale.

L’objectif principal est de renforcer le dialogue, la confiance et la recevabilité entre les communautés, les autorités locales et le comité de paix, afin de promouvoir une gouvernance locale fondée sur une paix durable.

Dans son intervention, le chef de mission de l’ONG ACCRA, Didier Light, a rappelé qu’il n’y a pas de développement sans paix, soulignant que la présence de leaders influents constitue déjà une force majeure pour impulser des dynamiques positives au sein du département.

Ouvrant officiellement les travaux, le préfet Kalmayebé May Romkeuh a indiqué que ce forum arrive à un moment opportun, au regard des besoins croissants du département en matière de cohésion sociale. Il a invité les participants à faire preuve d’engagement et de participation active pour produire des recommandations pertinentes et des résultats exemplaires. Les échanges se sont déroulés d’abord en ateliers thématiques avant une session plénière de restitution.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
