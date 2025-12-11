|
Tchad : un contrôleur général de police révoqué du corps de la Police nationale
Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Décembre 2025
Par Décret N° 3007/PR/PM/MSPI/2025 du 09 décembre 2025, le Contrôleur général de Police de 1er grade HAMID KESSOU ISSACK Mle : 85269 est révoqué du Corps de la Police nationale, avec suspension de salaire et des droits à pension, pour manquement professionnel grave.
