









TCHAD Tchad : lancement du Projet SURAGGWA pour renforcer la résilience climatique dans la Grande Muraille Verte

Alwihda Info | Par Katchibe Mapagne - 10 Décembre 2025





Le gouvernement du Tchad et la FAO s’engagent pour renforcer la résilience environnementale, à travers le lancement national du projet GCP/INT/1347/GCF-Baby 02 Renforcement de la résilience de la Grande Muraille Verte d’Afrique (SURAGGWA), ce 10 décembre 2025 à l'hôtel l'amitié à N’Djamena.



Cet atelier national a réuni les représentants du gouvernement tchadien et de la FAO, pour marquer le lancement du Programme de Renforcement de la Résilience Climatique dans la Grande Muraille Verte d’Afrique (SURAGGWA). Cette initiative vise à accélérer la restauration des terres dégradées, renforcer la résilience des communautés rurales et soutenir les efforts nationaux de lutte contre les effets du changement climatique.



Un engagement renouvelé pour la Grande Muraille Verte

Dans son allocution, le directeur général de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) Choukou Tidjani a souhaité la bienvenue aux participants, et a affirmé que le programme représente « une opportunité historique » pour traduire les ambitions nationales en actions tangibles : « Le programme SURAGGWA permettra de restaurer des milliers d’hectares de terres dégradées, de créer des opportunités économiques pour nos populations rurales, particulièrement les femmes et les jeunes et de renforcer les capacités locales. L’ANGMV s’engage à une gestion transparente, efficiente et inclusive qui place les bénéficiaires au cœur de nos interventions. »



La FAO alerte sur l’urgence climatique au Tchad

Le représentant adjoint de la FAO, Marc Mankoussou, a rappelé la vulnérabilité extrême du Tchad face aux changements climatiques : « Le Tchad fait partie des pays les plus exposés au changement climatique. La dégradation des terres, la perte de biodiversité, la raréfaction de l’eau et l’avancée du désert compromettent les moyens de subsistance de milliers de familles rurales, dans un contexte où près de 90 % du territoire est aride ou semi-aride. »



Il a également salué la vision du gouvernement, notamment grâce à la Coalition Multi-Acteurs de la Grande Muraille Verte, qui permet une gouvernance nationale plus inclusive et coordonnée. Selon lui, le programme SURAGGWA offrira au Tchad l’occasion de : restaurer les terres dégradées dans les zones les plus vulnérables ; renforcer les capacités des communautés locales, en ciblant les jeunes et les femmes ; améliorer la gouvernance environnementale à travers une coordination multisectorielle.



Un programme aligné sur les Objectifs de Développement Durable

Les actions prévues dans le cadre du programme contribueront directement à l’atteinte de plusieurs ODD, notamment : LODD 13 : Action climatique, LODD 15 : Vie terrestre, ODD 2 : Élimination de la faim. Elles s’inscrivent également dans la Vision 2030 : Le Tchad que nous voulons, qui place la durabilité et la résilience au centre du développement.



Dans son discours, le secrétaire général du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement, Youssouf Tatawi, a souligné l’importance stratégique de ce lancement : « Ce moment est décisif. Il marque une étape essentielle dans la réponse du Tchad aux menaces qui pèsent sur notre terre et sur la stabilité de nos populations. »



Il a rappelé les défis majeurs auxquels le pays fait face : désertification rapide, dégradation avancée des terres, irrégularité des pluies, forte pression sur les ressources naturelles. Selon lui, l'adhésion du Tchad à l’initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte n’est pas symbolique, mais représente une véritable transformation territoriale et humaine. Il a salué la FAO, « partenaire stratégique de longue date », pour son appui technique et institutionnel.



Un programme structurant pour l’avenir

Le SG a insisté sur le fait que SURAGGWA est le premier programme restructuré de la Grande Muraille Verte mis en œuvre au Tchad, marquant, une avancée politique majeure et collective. Il a formulé le vœu que cet atelier, établisse les bases d’une mise en œuvre rigoureuse, transparente et orientée vers les résultats ; elle offre un espace de dialogue stratégique et de coordination institutionnelle ; aligne les interventions pour une efficacité collective accrue.



Le lancement du programme SURAGGWA constitue une étape clé pour renforcer la résilience climatique et environnementale du Tchad. À travers une approche inclusive, multisectorielle et orientée vers les résultats, le pays se positionne comme un acteur engagé dans la restauration des terres dégradées et la résilience des communautés rurales.



Ce programme marque non seulement une volonté politique affirmée, mais aussi une vision tournée vers un avenir durable, résilient et prospère pour les populations tchadiennes.





