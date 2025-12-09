Centrafrique : le président veut porter l’effectif de l'armée à 50 000 hommes d’ici 2040

Dans son intervention, le Chef Suprême des Armées est revenu sur les avancées sécuritaires et militaires réalisées au cours de son mandat.



Il a rappelé qu’en 2016, les FACA comptaient environ 6 000 hommes, contre 26 000 aujourd’hui. Le Président a également mentionné :

la création de 14 Bataillons d’Infanterie Territoriale, 3 Bataillons d’Intervention Rapide, 3 Bataillons de Forces Spéciales, la mise en place d’une base logistique moderne, la construction d’une Clinique médicale dénommé Touadéra Community Clinic, au camp Kassaï, l’augmentation du parc automobile et avion militaires, la création d’une force mixte RCA–Tchad pour la sécurisation de la frontière, le déploiement national des FACA, permettant la restauration de l’autorité de l’État, la réouverture de l’École de Formation des Officiers Centrafricains.



Le Président de la République a également exprimé son ambition de porter l’effectif des FACA à 50 000 hommes d’ici 2040, et d’œuvrer à la création d’une industrie de Défense Nationale.