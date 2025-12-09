L’Ambassade de Chine au Tchad et la CNPCIC au secours des femmes vulnérables

La cérémonie de remise, composée de vivres et de produits non alimentaires, s’est tenue en présence de la ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Kitoko Gata Ngoulou.



À cette occasion, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, M. Wang Xinin, a salué le courage, la détermination et l’engagement des femmes tchadiennes, qui contribuent activement à l’édification d’une nation forte, résiliente et prospère. Il a également mis en avant le rôle des entreprises chinoises, notamment la CNPCIC, qui accompagnent le Tchad dans le développement de la chaîne industrielle du secteur pétrolier et dans la formation de nombreux professionnels tchadiens.



Les dons remis comprennent 7,5 tonnes de riz, 5 tonnes de farine, 2,5 tonnes de sucre, 1 000 litres d’huile, 1,25 tonne de haricots secs, 1,25 tonne de lait en poudre, 150 moustiquaires, 8 000 savons, 300 sacs de lessive et 2 400 bouteilles d’eau de Javel. Ces produits seront prochainement distribués aux femmes vulnérables afin de leur apporter un soutien concret et immédiat.