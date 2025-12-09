Tchad : ouverture de l’atelier de revue annuelle du Programme Annuel d’Investissement 2025 à Pala

Un atelier consacré à la revue annuelle du Programme Annuel d’Investissement (PAI) 2025 de la province du Mayo-Kebbi Ouest s’est ouvert le 08 décembre 2025 au Centre culturel Nicodème de Pala.



La rencontre réunit les conseils provinciaux, les comités départementaux d’action, ainsi que le comité provincial d’action, avec l’appui de l’UNICEF, dans le cadre du renforcement de la gouvernance locale. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général de la province, Ngana Djekila, représentant le délégué général du gouvernement.



Organisé pour quatre jours, l’atelier a pour objectif d’évaluer les réalisations inscrites dans le PAI 2025, d’identifier les difficultés rencontrées au cours de l’année, et de renforcer la planification des actions prévues pour 2026.



Intervenant au nom de l’UNICEF, Oumar Abdel-Manat, administrateur en gouvernance locale, a souligné que cet exercice annuel permet de « mesurer les progrès accomplis, analyser les insuffisances et proposer des actions correctives ». Il a expliqué que la revue constitue un outil essentiel pour vérifier l’avancement du Programme Annuel d’Investissement, relever les obstacles rencontrés par les acteurs locaux, et formuler des recommandations afin d’améliorer l’efficacité des interventions.



Du côté du ministère de l’Administration du territoire, la cheffe de mission Solkam Béchir a rappelé que cette revue s’inscrit dans une dynamique participative, impliquant l’ensemble des structures locales. Selon elle, l’approche vise à garantir une mise en œuvre cohérente, transparente et orientée vers les résultats.



Dans son allocution de lancement, le secrétaire général de la province, Ngana Djekila, a rappelé que la revue annuelle représente un moment clé pour apprécier le niveau d’exécution des activités réalisées en 2025. Il a insisté sur la nécessité pour les conseillers provinciaux et les membres du comité d’action de « renforcer leurs capacités en gestion des fonds publics », et d’améliorer la redevabilité dans la conduite des projets de développement.



Selon lui, l’exercice permettra non seulement d’évaluer les indicateurs de performance, mais aussi d’identifier les axes d’amélioration pour une meilleure planification en 2026. Durant les quatre jours, les participants procéderont à l’analyse détaillée de la mise en œuvre des activités, de la mobilisation des ressources, de l’écart entre les prévisions et les réalisations, ainsi qu’à la formulation de recommandations adaptées au contexte provincial.



L’atelier prévoit également un volet consacré au renforcement des compétences en Approche Harmonisée des Transferts de Fonds (HACT), un outil indispensable pour améliorer la gestion financière et assurer une transparence accrue dans l’utilisation des ressources.