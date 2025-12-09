Tchad : l’IRC et ses partenaires renforcent les capacités des ONG nationales à Abéché

Le Comité international de secours (IRC), en collaboration avec ses partenaires BIOFORCE et ECHO, a lancé ce matin, à l’École de santé d’Abéché, un atelier de formation destiné aux gestionnaires des organisations non gouvernementales opérant dans l’Est du pays.



C’est le coordinateur de zone de l’IRC, Djimas Herbert, qui a officiellement donné le coup d’envoi des travaux. Cet atelier vise à renforcer l’efficacité des ONG nationales en développant leurs compétences techniques et leurs capacités organisationnelles, afin de les rendre plus autonomes, stratégiques et pérennes dans l’accomplissement de leurs missions humanitaires.



Dans son allocution d’ouverture, Djimas Herbert a souligné que cette formation permettra aux participants de garantir une réponse humanitaire efficace, conforme au respect des droits humains et des principes humanitaires. Il a également encouragé les bénéficiaires à faire preuve d’assiduité pour tirer pleinement profit des enseignements qui leur seront dispensés.



Cette session de formation réunit une trentaine de gestionnaires d’ONG nationales et s’étendra sur cinq jours.