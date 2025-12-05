Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Ces nouveau-nés, jetés comme de simples objets, sont la conséquence directe d'une sexualité juvénile ou adulte non contrôlée, de grossesses non désirées et d'un manque alarmant de responsabilité.







La détresse de la mère, souvent isolée, ne doit pas masquer la nécessité de regarder en face l'autre acteur principal de ce drame : le père. Trop souvent absent ou fuyant, son refus d’assumer ses responsabilités laisse la mère seule face à une situation désespérée, conduisant à l'irréparable.







Cet abandon est le symbole d’une irresponsabilité qu’il est temps de qualifier ouvertement et d'adresser.



Il est impératif de dépasser la logique du geste ponctuel de sauvetage pour réfléchir à des solutions durables et systémiques. Sauver un enfant est un impératif, mais éviter que d’autres se retrouvent dans une poubelle demain est un devoir collectif.







Les priorités d'action doivent s'articuler autour de :



Sensibilisation et Prévention : Éducation complète à la sexualité responsable dès le plus jeune âge.

Soutien Social : Mise en place et renforcement de structures d’aide aux jeunes mères en détresse (assistance psychologique, anonymat, soutien financier et logistique).

Responsabilisation Paternelle : Définir et appliquer des mécanismes de sanction et d’éducation pour les parents qui refusent ou fuient leurs obligations.





La protection de l’enfance ne peut se limiter à des interventions d'urgence. Elle doit être le reflet d’une société consciente qui exige et soutient la responsabilité de ses citoyens, des deux parents, pour garantir un avenir digne à chaque enfant.

