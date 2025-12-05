Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 6 Décembre 2025


Chaque nouveau-né retrouvé abandonné est le témoin silencieux d’une défaillance sociale et d’une irresponsabilité parentale criante. Bien que l'urgence soit toujours le sauvetage de l’enfant, il est crucial de se pencher sur les causes profondes et d'identifier clairement les responsabilités derrière ces abandons tragiques.


Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle


 

Ces nouveau-nés, jetés comme de simples objets, sont la conséquence directe d'une sexualité juvénile ou adulte non contrôlée, de grossesses non désirées et d'un manque alarmant de responsabilité.

 

La détresse de la mère, souvent isolée, ne doit pas masquer la nécessité de regarder en face l'autre acteur principal de ce drame : le père. Trop souvent absent ou fuyant, son refus d’assumer ses responsabilités laisse la mère seule face à une situation désespérée, conduisant à l'irréparable.

 

Cet abandon est le symbole d’une irresponsabilité qu’il est temps de qualifier ouvertement et d'adresser.

 

Il est impératif de dépasser la logique du geste ponctuel de sauvetage pour réfléchir à des solutions durables et systémiques. Sauver un enfant est un impératif, mais éviter que d’autres se retrouvent dans une poubelle demain est un devoir collectif.

 

Les priorités d'action doivent s'articuler autour de :

  • Sensibilisation et Prévention : Éducation complète à la sexualité responsable dès le plus jeune âge.

  • Soutien Social : Mise en place et renforcement de structures d’aide aux jeunes mères en détresse (assistance psychologique, anonymat, soutien financier et logistique).

  • Responsabilisation Paternelle : Définir et appliquer des mécanismes de sanction et d’éducation pour les parents qui refusent ou fuient leurs obligations.



La protection de l’enfance ne peut se limiter à des interventions d'urgence. Elle doit être le reflet d’une société consciente qui exige et soutient la responsabilité de ses citoyens, des deux parents, pour garantir un avenir digne à chaque enfant.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad : Lancement de l’Année Internationale des Volontaires pour le Développement Durable

Tchad : Lancement de l’Année Internationale des Volontaires pour le Développement Durable

N’Djamena : El Presidenté 5 Étoiles mobilise pour son spectacle « Tirailleurs Africains » N’Djamena : El Presidenté 5 Étoiles mobilise pour son spectacle « Tirailleurs Africains » 05/12/2025

Populaires

N’Djamena se transforme : la capitale en pleine modernisation au rythme des grands chantiers

05/12/2025

Tchad : Le personnel de la CARMI formule des recommandations clés pour la modernisation de la retraite militaire

05/12/2025

Tchad : Le Général Ismat Issakha Acheikh mobilise les Forces de Sécurité face à la recrudescence de l’insécurité dans le Salamat

05/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل 02/12/2025 - Mariam Marouf

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter