N’Djamena : Un nouveau parking pour gros porteurs en préparation à Ngueli pour désengorger la circulation

Cette initiative s’inscrit dans les efforts visant à désengorger la circulation et à améliorer la fluidité du trafic au sein de la capitale.



L’objectif de cette visite était d’évaluer la situation sur le site, de lutter contre les occupations anarchiques, et d’accélérer l’aménagement des espaces destinés au stationnement sécurisé des poids lourds.



S’exprimant à cette occasion, le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a annoncé plusieurs mesures concrètes : « Une déviation de la route sera mise en place afin de permettre la circulation des gros porteurs sans perturber le trafic urbain. Nous allons accélérer l’aménagement des sites et investir pour que nous disposions de parkings sécurisés, avec clôtures, éclairage public et toilettes publiques. La solution durable reste la construction de véritables gares routières et l’aménagement adéquat de ces espaces de stationnement. Ensemble, nous allons y parvenir, Inch’Allah. »



De son côté, la maire adjointe du 9ᵉ arrondissement, Fatimé Kossan Allatchi, a souligné les difficultés actuelles : « Les parkings de Ngueli sont souvent confrontés à un manque d’espace entraînant de graves embouteillages, parfois à l’origine d’accidents de circulation. Les acteurs impliqués — transitaires, syndicats, douanes — font face à de nombreuses contraintes sur le terrain. Il était urgent d’agir. »