TCHAD

N’Djamena : Un nouveau parking pour gros porteurs en préparation à Ngueli pour désengorger la circulation


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 5 Décembre 2025


​La Mairie centrale de N’Djamena, en collaboration avec la commune du 9ᵉ arrondissement, s’est rendue le 05 décembre 2025 sur le site de Ngueli dans le cadre d’une mission de terrain visant à créer de nouveaux parkings de stationnement destinés aux camions gros porteurs.


N’Djamena : Un nouveau parking pour gros porteurs en préparation à Ngueli pour désengorger la circulation
Cette initiative s’inscrit dans les efforts visant à désengorger la circulation et à améliorer la fluidité du trafic au sein de la capitale.

L’objectif de cette visite était d’évaluer la situation sur le site, de lutter contre les occupations anarchiques, et d’accélérer l’aménagement des espaces destinés au stationnement sécurisé des poids lourds.

S’exprimant à cette occasion, le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a annoncé plusieurs mesures concrètes : « Une déviation de la route sera mise en place afin de permettre la circulation des gros porteurs sans perturber le trafic urbain. Nous allons accélérer l’aménagement des sites et investir pour que nous disposions de parkings sécurisés, avec clôtures, éclairage public et toilettes publiques. La solution durable reste la construction de véritables gares routières et l’aménagement adéquat de ces espaces de stationnement. Ensemble, nous allons y parvenir, Inch’Allah. »

De son côté, la maire adjointe du 9ᵉ arrondissement, Fatimé Kossan Allatchi, a souligné les difficultés actuelles : « Les parkings de Ngueli sont souvent confrontés à un manque d’espace entraînant de graves embouteillages, parfois à l’origine d’accidents de circulation. Les acteurs impliqués — transitaires, syndicats, douanes — font face à de nombreuses contraintes sur le terrain. Il était urgent d’agir. »

N’Djamena : Un nouveau parking pour gros porteurs en préparation à Ngueli pour désengorger la circulation
Face à cette situation, l’exécutif municipal a sollicité l’expertise des techniciens de la mairie centrale afin de concevoir un plan d’aménagement permettant de mieux organiser le stationnement et de soulager les conducteurs, fortement affectés par ces congestions.

Saluant l’initiative, Ali Dalil Moustapha, représentant du président de la plateforme syndicale des transporteurs, a exprimé ses attentes : « Nous souhaitons un parking suffisamment vaste, sans implantation de boutiques à l’entrée ni à l’intérieur de l’espace de stationnement. Il faut des mesures concrètes pour garantir le bon fonctionnement du site. »

Lors de cette rencontre réunissant les principales parties prenantes — Douanes, syndicats de transitaires, transporteurs et chauffeurs — tous ont exprimé leur soutien à cette démarche qu’ils considèrent comme une véritable bouffée d’oxygène pour restaurer l’ordre et améliorer les conditions de circulation.

La Mairie de N’Djamena assure que des actions concrètes sont déjà engagées et appelle la population à faire preuve de patience et de civisme en attendant le retour progressif à la normale dans les prochains jours.


