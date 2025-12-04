Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Russie : L’Ambassade du Tchad à Moscou accueille le nouveau bureau des étudiants


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


L'Ambassade du Tchad en Fédération de Russie a eu le plaisir de recevoir, ce jour, mardi 2 décembre 2025, la nouvelle équipe du Bureau des Étudiants (UGESTER), fraîchement élue, pour une prise de contact officielle et cordiale.


Tchad - Russie : L’Ambassade du Tchad à Moscou accueille le nouveau bureau des étudiants



Son Excellence Mahamoud Adam Bechir, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, ainsi que les membres de son équipe, ont réservé un accueil chaleureux à ces jeunes leaders dynamiques, représentants du potentiel et de la vivacité de la communauté étudiante tchadienne.

 

Cette rencontre a permis un échange fructueux sur les attentes mutuelles et les perspectives de collaboration pour l'année à venir.

 

L'Ambassade a réaffirmé son soutien indéfectible à l'ensemble des étudiants et son engagement à œuvrer main dans la main avec leurs représentants pour accompagner leurs projets :

  • Projets Académiques

  • Projets Culturels

  • Projets Citoyens

 

L'Ambassade salue l'énergie et le sens des responsabilités manifestés par cette nouvelle équipe et lui souhaite plein succès dans l'exécution de son mandat.

 

Cette collaboration renouvelée est perçue comme un gage essentiel pour maintenir une communauté étudiante unie, active et résolument tournée vers l'avenir.

Peter Kum
