Tchad - Russie : L’Ambassade du Tchad à Moscou accueille le nouveau bureau des étudiants

Son Excellence Mahamoud Adam Bechir, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie, ainsi que les membres de son équipe, ont réservé un accueil chaleureux à ces jeunes leaders dynamiques, représentants du potentiel et de la vivacité de la communauté étudiante tchadienne.

Cette rencontre a permis un échange fructueux sur les attentes mutuelles et les perspectives de collaboration pour l'année à venir.







L'Ambassade a réaffirmé son soutien indéfectible à l'ensemble des étudiants et son engagement à œuvrer main dans la main avec leurs représentants pour accompagner leurs projets :



Projets Académiques

Projets Culturels

Projets Citoyens

L'Ambassade salue l'énergie et le sens des responsabilités manifestés par cette nouvelle équipe et lui souhaite plein succès dans l'exécution de son mandat.







Cette collaboration renouvelée est perçue comme un gage essentiel pour maintenir une communauté étudiante unie, active et résolument tournée vers l'avenir.

