TCHAD

Tchad : le Salamat lance une riposte intégrée contre la rougeole, la polio et les parasites


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 4 Décembre 2025



La délégation provinciale de la Santé publique et de la Prévention du Salamat a officiellement lancé ce jeudi 4 décembre 2025, une vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l’Albendazole, ciblant les enfants de moins de cinq ans.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue au centre de santé du quartier Am-Sinené, à Am-Timan, sous la présidence de Maab Mara, secrétaire général de la province.

Prévue du 5 au 11 décembre 2025, cette campagne mobilise des équipes sanitaires qui sillonneront l’ensemble de la province. Elles iront de porte en porte dans les villes, villages, ferricks et campements de pêcheurs, pour administrer les vaccins et les compléments nutritionnels.

Prenant la parole, le délégué sanitaire provincial, Dr Abdoulaye Mahamat Hassan, a exhorté les parents à faire vacciner massivement leurs enfants dans les centres de santé, les écoles, les points communautaires, ou à accueillir favorablement les équipes mobiles. Il a rappelé que la vaccination est gratuite, sans danger, et qu’elle sauve des vies.

Le secrétaire général Maab Mara, représentant le délégué général du gouvernement, a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers, notamment l’OMS, l’UNICEF, MSF, GAVI, le Centre Carter et l’AJRPS, pour leur soutien constant.

Il a réaffirmé son engagement pour un Salamat plus fort, plus sain et plus résilient, appelant à une mobilisation collective afin qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte. Le coup d’envoi de la campagne a été symboliquement marqué par l’administration des premières gouttes de vaccin à quelques enfants, illustrant l’importance de cette initiative pour la santé publique.


