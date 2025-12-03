Tchad : à Abéché, restitution des résultats du diagnostic initial sur la lutte contre la déforestation

Un atelier de restitution sur la lutte contre la déforestation s’est tenu ce mercredi matin à Abéché, sous la présidence du premier secrétaire de séance du Conseil provincial du Ouaddaï, Ilyas Haroun Matar.



Cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet d’accroissement de l’accès à l’énergie au Tchad, financé par la Banque mondiale et exécuté par l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte.



Organisé conjointement par le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable et le ministère de l’Eau et de l’Énergie, l’atelier visait à présenter les conclusions du diagnostic initial, la planification et le classement des sites ciblés par les actions environnementales.



Dans son allocution d’ouverture, Ilyas Haroun Matar a rappelé que l’objectif de la rencontre est de partager les résultats des études menées dans plusieurs provinces, et d’identifier les priorités pour renforcer la protection des écosystèmes. Selon lui, « cette démarche s’inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités du pays, engagées en faveur de la gestion durable de l’environnement ».



Il a également souligné que le projet contribue directement à la lutte contre la déforestation et la désertification, tout en promouvant des solutions durables pour préserver les ressources naturelles. Présentant le rapport, le chef de mission Alexis Ramadji a indiqué que l’étude menée dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira a permis de diagnostiquer les principaux facteurs de dégradation des forêts.



Deux causes majeures ont été relevées : les phénomènes naturels, notamment l’avancée du désert et les variations climatiques ; la pression démographique, menant à une exploitation excessive des ressources forestières. Il a insisté sur le fait que la compréhension de ces facteurs est indispensable pour orienter efficacement les actions futures de restauration et de gestion durable des espaces dégradés.



Cet atelier constitue ainsi une étape stratégique pour la suite du projet, en posant les bases d’une planification participative destinée à renforcer la résilience écologique des zones concernées. Les participants ont souligné la nécessité d’une collaboration étroite entre les institutions publiques, les partenaires techniques et les communautés locales.