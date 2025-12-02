









INTERNATIONAL Poutine accuse l’Europe de bloquer les négociations de paix et met en garde contre toute escalade militaire

Alwihda Info | Par Alwihda - 2 Décembre 2025



Lors d’un échange avec la presse tenu le 2 décembre 2025 à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a répondu à plusieurs questions majeures portant sur les négociations internationales autour du conflit en Ukraine, le rôle de l’Europe, les risques d’un élargissement du conflit et les tensions en mer Noire et en Méditerranée.





« Personne n’a exclu l’Europe. Ce sont les Européens qui se sont exclus eux-mêmes », a-t-il affirmé.



Selon le chef du Kremlin, les relations étroites existaient auparavant entre Moscou et les capitales européennes, avant que celles-ci ne soient rompues par l’Europe elle-même, qui aurait adopté la stratégie de vouloir infliger une « défaite stratégique » à la Russie. Pour Poutine, cette ambition relève désormais d’une illusion que certains dirigeants refusent d’abandonner.



Il accuse également l’Europe de freiner les efforts de paix du président américain Donald Trump : « Ils ont rejeté les négociations de paix eux-mêmes, et aujourd’hui ils entravent les tentatives du président Trump pour parvenir à un règlement négocié », a-t-il déclaré.



Toujours selon lui, l’Europe poursuivrait un « agenda de guerre », cherchant à imposer des conditions volontairement inacceptables pour Moscou, dans le but de faire échouer le processus de paix et d’en imputer ensuite l’échec à la Russie. Poutine assure néanmoins que Moscou reste disposée à voir les Européens se joindre aux discussions, à condition qu’ils s’alignent « sur la réalité du terrain ».



Menace de guerre en Europe



À propos des déclarations du chef de la diplomatie hongroise Péter Szijjártó, évoquant une possible confrontation militaire entre l’Europe et la Russie à l’horizon 2029-2030, le président russe s’est voulu catégorique : « Nous n’avons aucune intention de faire la guerre à l’Europe. Je l’ai dit des centaines de fois. »



Il prévient cependant que la Russie est prête à répondre immédiatement si une hostilité devait être déclenchée depuis le continent européen : « S’ils décident soudainement de nous faire la guerre et qu’ils la commencent, nous sommes prêts dès maintenant. »

Poutine souligne que, contrairement à l’opération en Ukraine, qu’il qualifie d’actions « chirurgicales », une confrontation directe avec l’Europe pourrait très rapidement conduire à une situation incontrôlable : « Cela pourrait aller si loin qu’il n’y aurait tout simplement plus personne avec qui négocier. »

Escalade maritime : menaces de représailles russes



Sur les attaques visant des pétroliers au large de la Türkiye, le président russe affirme que les forces ukrainiennes se livreraient à des actes assimilables à de la « piraterie maritime », visant selon lui à frapper les routes d’acheminement de matériel militaire à destination de Moscou.



En réponse, la Russie compte élargir ses ripostes : « Nous allons étendre la portée de nos frappes contre les installations portuaires et contre les navires entrant dans les ports ukrainiens. »

