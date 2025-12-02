Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales

À Goz-Beïda, chef-lieu de la province de Sila, un atelier sur la cohésion sociale s’est tenu le 02 décembre 2025, sous la présidence du sous-préfet Aganne Moussa.



Organisé par le CIAUD et l’UNFPA, il a réuni les réfugiés des camps de Zabout, Goz-Amir, Kerfi et Djabal, ainsi que les communautés hôtes et les retournés.



La maire adjointe, Zara Abdoulaye Mahamat, a souhaité la bienvenue aux participants avant des échanges axés sur le dialogue et le vivre-ensemble.