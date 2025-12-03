Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso : la police sanctionne des lycéens pour avoir boycotté la montée des couleurs


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Décembre 2025



Burkina Faso : la police sanctionne des lycéens pour avoir boycotté la montée des couleurs
À Kongoussi, 30 élèves de la classe de 2nde A4 du lycée municipal ont été sanctionnés le 2 décembre 2025 pour avoir refusé de participer à la montée des couleurs nationales, a rapporté l'Agence d'Information du Burkina (AIB).

Conduits à la police municipale, ils ont effectué des travaux de nettoyage et ont suivi une séance de sensibilisation sur le civisme et le respect des symboles de la République.

Selon l’administration, cette mesure a eu un effet immédiat, les élèves ayant repris leur participation aux cérémonies dès le jour même. L’établissement réaffirme ainsi son engagement en faveur de la discipline et du patriotisme.


