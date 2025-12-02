









INTERNATIONAL Urgence climatique et sanitaire : implications stratégiques du Plan d’action de Belém pour les pays vulnérables

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 2 Décembre 2025



Les négociations de la COP30 à Belém ont marqué un tournant décisif dans la gouvernance climatique mondiale : pour la première fois, les impacts sanitaires du changement climatique sont inscrits dans un programme politique structuré, opérationnel et coordonné à l’échelle internationale.

Le Plan d’action sanitaire de Belém (PASB) place la résilience sanitaire non pas au second plan, mais comme un élément central de l’adaptation au changement climatique, de son financement et de la planification nationale.



Pour les pays vulnérables, notamment les pays les moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement (PEID) et les régions à revenu intermédiaire exposées au changement climatique, le PASB représente à la fois une opportunité et un défi : l’opportunité de mobiliser de nouveaux soutiens pour renforcer les systèmes de santé, et le défi d’adapter les institutions nationales aux exigences de mise en œuvre.



1. Le tournant stratégique : la santé comme pilier central de l'adaptation Historiquement, les politiques climatiques ont sous-estimé la santé, la considérant comme une conséquence plutôt que comme un moteur de résilience. Le BHAP renverse cette logique en préconisant :

• l'intégration des risques sanitaires dans les contributions déterminées au niveau national (CDN) ;

• des évaluations obligatoires de la vulnérabilité climatique et sanitaire et la modélisation de scénarios ;

• des normes pour les infrastructures de santé résilientes au climat ;

• un renforcement de la surveillance épidémiologique, lié aux indicateurs climatiques. Il s'agit là d'un changement de cap majeur : la santé est désormais considérée comme une variable stratégique dans la planification de l'adaptation, et un critère d'éligibilité aux financements climatiques.



2. Le contexte des risques : aggravation des problèmes de santé dans les États vulnérables

Les pays fortement exposés aux changements climatiques, et dont les systèmes de santé sont limités, sont déjà confrontés à un environnement de risques graves et croissants :

• Propagation des maladies vectorielles (paludisme, dengue, chikungunya) vers de nouvelles zones géographiques ;

• Chaleur extrême entraînant une hausse de la mortalité et une saturation des services d’urgence ;

• Pollution atmosphérique et fumée des feux de forêt provoquant des problèmes respiratoires chroniques ;

• Pénurie et contamination de l’eau aggravant les maladies diarrhéiques ;

• Insécurité alimentaire induite par le climat aggravant la malnutrition et les déplacements de population. La structure du BHAP, fondée sur les données, reconnaît que, sans résilience systémique du système de santé, les coûts économiques et sociaux des changements climatiques dépasseront la capacité de réponse des gouvernements.



3. Exigences de mise en œuvre : préparation des pays vulnérables

Le BHAP définit plusieurs obligations politiques qui nécessiteront d'importants ajustements nationaux. Les principales implications sont les suivantes :



a. Réformes institutionnelles

Les pays vulnérables devront renforcer ou créer :

• des unités de coordination climat-santé au sein des ministères de la Santé ;

• des mécanismes interministériels reliant la santé, l'environnement, les finances et la gestion des catastrophes ;

• des cadres réglementaires pour une infrastructure de santé publique résiliente au climat.



b. Exigences en matière de données et de suivi

Le plan met l'accent sur : • la surveillance sanitaire liée au climat ;

• des systèmes de données interopérables ;

• l'intégration des prévisions climatiques dans la planification des interventions de santé publique. Cela nécessitera de nouvelles technologies, des formations et un renforcement des capacités à long terme.



c. Intégration des communautés locales et des populations autochtones

Les pays doivent démontrer l'efficacité de leurs stratégies d'adaptation communautaires, notamment dans les zones rurales, forestières et autochtones. Le cadre amazonien de la COP30 renforce cette exigence.



4. Financement : la contrainte majeure

L’ambition du BHAP dépend de l’évolution des mécanismes de financement au-delà des financements traditionnels pour l’adaptation. Les pays vulnérables seront confrontés à trois défis immédiats :



a. Accès au financement climatique

Le plan encourage fortement : • l’intégration des composantes santé dans les plans nationaux d’adaptation (PNA) ;

• les propositions axées sur la santé pour le Fonds vert pour le climat (FVC) ;

• le financement mutualisé de la surveillance régionale des maladies. Les pays aux institutions fragmentées pourraient avoir des difficultés à satisfaire aux exigences des propositions.



b. Combler le déficit de financement de l’adaptation

Les besoins mondiaux de financement pour la résilience climatique et sanitaire dépassent 30 à 50 milliards de dollars américains par an, soit bien plus que les ressources actuellement disponibles. Sans engagements à la hauteur de leurs ambitions de la part des donateurs et des banques multilatérales, le BHAP risque d’être sous-exploité.



c. Alignement des budgets nationaux

Les pays vulnérables devront :

• consacrer des fonds nationaux à la résilience climatique et sanitaire,

• réformer leurs pratiques d’approvisionnement, • et cofinancer la modernisation des infrastructures. Ces exigences risquent de mettre à rude épreuve des marges de manœuvre budgétaires déjà limitées.



5. Géopolitique et contexte amazonien

L’organisation de la COP30 à Belém met en lumière l’interdépendance entre les écosystèmes et la santé. La région amazonienne est confrontée à :

• une déforestation rapide,

• des modifications des profils de maladies liées au climat,

• et l’exposition des communautés autochtones à des menaces sanitaires en cascade. Le leadership du Brésil inscrit le BHAP dans un contexte géopolitique plus large : la résilience climatique et sanitaire est envisagée comme un enjeu de développement et de souveraineté, et non uniquement comme un enjeu humanitaire. Les pays vulnérables peuvent tirer parti de ce cadre pour renforcer leurs demandes de nouveaux financements et de transferts de technologies.



6. Opportunités stratégiques pour les États vulnérables

Malgré ses exigences, le BHAP offre des opportunités uniques :

• Accès prioritaire aux financements d’adaptation

• Les pays dotés de plans crédibles d’intégration climat-santé peuvent bénéficier de guichets de financement préférentiels.

• Transfert de technologies et de capacités

• Le plan encourage les partenariats en matière d’épidémiologie, de systèmes d’alerte précoce et d’infrastructures résilientes au climat.

• Cadres de coopération régionale : Les pays vulnérables peuvent mettre en place des systèmes de surveillance épidémiologique partagés, ce qui réduit leurs coûts individuels.

• Un pouvoir de négociation politique accru : La santé a un impact diplomatique important ; établir un lien entre les impacts du changement climatique et la mortalité, les maladies et la sécurité publique renforce le pouvoir de négociation dans les instances climatiques.



Conclusion : une nouvelle architecture pour la gouvernance climat-santé

Le Plan d’action sanitaire de Belém (PASB) marque une évolution structurelle de la politique climatique mondiale. Il exige des pays vulnérables qu’ils entreprennent des réformes ambitieuses, mais il ouvre également la voie à de nouveaux financements, à une coopération accrue et à une influence géopolitique grandissante. Son succès dépendra de trois facteurs :

1. Un engagement politique au niveau national,

2. Un financement évolutif et prévisible,

3. La capacité institutionnelle d’intégrer la planification climatique et sanitaire.



Pour les pays vulnérables, le PASB n’est pas un simple document de politique générale ; c’est un cadre stratégique qui façonnera leur résilience nationale pour les décennies à venir.









